“الفلوس هتبقا معاكم زي الرز”.. هيئة التأمينات والمعاشات تقرر عن زيادة جديدة 20% لأصحاب المعاشات 2024

أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية فى مصر عن زيادة شهرية للمعاشات بنسبة تصل إلى 20% أي حوالي 1280 زيادة المعاشات الشهرية، وذلك طبقاً للأزمات العديدة التى تواجه البلاد من الأمراض الصحية مثل كورونا وأيضاً الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة التى يمر بها العالم فى الوقت الحالي فى الوقت الحالي، والذي أثر كثيراً على غلو الحياة المعيشية للمواطن المصري، ولذلك عملت الحكومة المصرية على تأمين حياة المواطنين من خلال صدور قرار زيادة المعاشات،و وثق هذا القرار من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويأتي هذا القرار في إطار تحقيق رؤية مصر 2030 لتحسين الوضع الاقتصادي في البلاد.

ميعاد نزول الزيادة الشهرية في المعاشات

أصدرت الحكومة المصرية متمثلة فى هيئة التأمينات الاجتماعية بيان رسمي لتوضيح قرار الزيادة المعاشرة لأصحاب المعاشات المختلفة سواء كانت التقاعدية، أو التأمينية أو حتى الاستثنائية، حيث لا يوجد أي استثناءات لأصحاب المعاشات، حيث تصل نسبة الزيادة إلى 20% وقد اعتمد هذا القرار من سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي سيبدأ فى تطبيقه فى شهر أبريل أو مايو فى العام الحالي 2024.

زيادة الحد الأدنى للرواتب

تعمل الحكومة المصرية بشكل دائم على توفير حياة معيشية مناسبة للمواطن المصري، وتساعده على التعزيز من وضعه الاجتماعى،وذلك فى ظل وجود الأزمات الإقتصادية والصحية التى يواجهها العالم أجمع ولذلك أصدرت الحكومة المصرية إصدار قرار بزيادة الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى قيمته 3 الالاف جنيه مصري، كما صرحت الحكومة أنه سيبدأ فى تطبيق هذا القرار من شهر أبريل القادم كما تم اعتماد هذا إقرار من سيادة رئيس الجمهورية ومن المعروف أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على المستوى الاقتصادي، والاجتماعي للمواطن المصري، ولذلك تسعى دوما إلى إصدار بعض القوانين والقرارات التي تحافظ على حقوقهم في ظل الوضع الراهن.