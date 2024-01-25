لعشاق تحضير الأكلات.. إليكم تردد قناة بانوراما فود على عربسات ونايل سات بآخر تحديث يناير 2024

تقدم قناة بانوراما فوود مجموعة متنوعة من البرامج في مجالات الطبخ والأكلات، وتشمل برامجاً خاصة بتعليم الطبخ للمبتدئين، تعد هذه القناة واحدة من أشهر القنوات في مجالات الطبخ المختلفة، وتحظى بشعبية كبيرة بين النساء، وخاصة الفتيات المقبلات على الزواج اللواتي يسعين لتعلم فنون الطبخ والوصفات المختلفة، وإليكم لمحة عن هذه القناة والتفاصيل التقنية لترددها.

تردد قناة بانوراما فود.. قناة عشاق الطهي

قناة بانوراما فوود تُعتبر واحدة من أشهر القنوات المصرية التي تبث برامج متنوعة في مجال الطهي وهي تعود لرجل الأعمال المصري مهدي عويس وتقع مقرها في القاهرة، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج المخصصة للطبخ والأطفال وتدبير شؤون المنزل. ويبحث الكثير من الناس عن تردد قناة بانوراما فوود للاستمتاع بالبرامج المتنوعة في مجال الطبخ والحلويات والأكلات الشرقية، وإليكم ترددات هذه القناة.

تردد قناة بانوراما فوود على النايل سات:

التردد: 12431

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي

ترددها على العرب سات:

التردد: 12343

معامل تصحيح الخطأ: ⅚

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تجدر الإشارة إلى أن قناة بانوراما فود تبث برامجها بدقة عادية.

كيفية ضبط قناة بانوراما فود على جهاز الاستقبال.. (ترددها على نايل سات كمثال)

لتثبيت قناة بانوراما فوود باستخدام المعلومات المعطاة على التلفزيون، يجب اتباع الخطوات التالية:

قم بتشغيل جهاز الاستقبال الخاص بك والتلفزيون اذهب إلى قائمة البحث عن القنوات أو قائمة التركيب على جهاز الاستقبال الخاص بك اختر “بحث يدوي” أو “تثبيت يدوي”، وقد تجدها تحت إعدادات القنوات أو البحث اختر القمر الصناعي (نايل سات) مثلاً أدخل المعلومات التي تم توفيره اكتب التردد التالي 12431

حدد نوع الاستقطاب (أفقي)

أدخل معدل الترميز 27500

يتبقى تحديد معامل تصحيح الخطأ ⅚ ابدأ عملية البحث أو التثبيت اضغظ على زر “حفظ”

بعد اتباع هذه الخطوات، يجب أن تكون قناة بانوراما فوود قد تمت إضافتها بنجاح إلى قائمة القنوات على التلفزيون الخاص بك.