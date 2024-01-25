سعر الصرف اليوم لـ 100 دولار مقابل الدينار العراقي والعوامل المؤثرة عليهما مستقبلا

في ظل استمرار تدهور الحالة الاقتصادية، وارتفاع أسعار النفط، تشهد الأسواق المالية العالمية حالة من التقلبات الشديدة، ويعكس هذا التقلب حالة عدم اليقين التي تسود المشهد الاقتصادي العالمي، والتي تؤثر بشكل مباشر على أسعار صرف العملات، وفي العراق، لا يزال سعر صرف الدولار متقلبة منذ حوالي عام، ففي الوقت الذي حاولت فيه الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية، إلا أن ذلك لم يتحقق حتى الآن، وفي هذا المقال، سنسلط الضوء على أسعار صرف الدولار في العراق، ونناقش العوامل المؤثرة عليها، والتوقعات المستقبلية لها.

هل تستمر أسعار صرف الدولار في العراق في التذبذب في الفترة القادمة؟

من المتوقع أن يستمر سعر صرف الدولار في العراق في التذبذب في الفترة القادمة، حيث ستظل عوامل الطلب والعرض والأسعار العالمية للنفط والتوترات السياسية والأمنية تؤثر على سعر الصرف، حيث لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارًا منذ حوالي عام، وتحديدًا منذ بَدْء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدُّوَليّ، في حين أن سعر الصرف اليوم في العراق مستقر نوعا ما ولكن الاستقرار المستمر هو الذي يصعب تحققه الآن.

ملخص أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في العراق ليوم الخميس 25يناير 2024

سعر البيع في بورصة الكفاح والحارثية: 151000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

سعر البيع في محال الصيرفة: 152000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

سعر الشراء في محال الصيرفة: 150000 دينار عراقي مقابل 100 دولار.

ومن المتوقع عد استقرار أسعار الدولار مقابل الدينار في الفترة المستقبلية لتغير العرض والطلب وتقلب الحالة الاقتصادية العالمية.