برقم الجلوس.. الان هنا رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 ترم أول جميع المحافظات

بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الثالث الإعدادي في عام 2024، يتطلع الآلاف من الطلاب إلى معرفة موعد إعلان نتائجهم والحصول على رابط النتيجة، التى انتهوا من أداء امتحاناتها أمس الأربعاء، وحسب ما أوضحته مديريات التربية والتعليم، فى جميع المحافظات، أنه سيتم عملية تصحيح الامتحانات وتجميع الدرجات مباشرة عقب الانتهاء من الامتحانات،و وبناءً على ذلك، من المتوقع أن يتم الإعلان عن نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 في غضون الأسبوع المقبل على الأكثر، ومن خلال السطور القادمة نوفر جميع التفاصيل المتعلقة بالإستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات المصرية،

درجات الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024:

وفقًا لمديريات التربية والتعليم، يتكون المجموع الكلي لمواد الصف الثالث الإعدادي في العام الدراسي الحالي 2023-2024 من إجمالي 280 درجة، يتم توزيعها على الفصل الدراسي الأول والثاني بنسبة 140 درجة لكل فصل، وتوزع الدرجات على المواد على النحو التالي:

– اللغة العربية: 40 درجة.

– اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

– الدراسات الاجتماعية: 20 درجة.

– الرياضيات: 30 درجة.

– العلوم: 20 درجة.

وبناءً على هذا التوزيع، يجب على الطلاب العمل على تحقيق الدرجات المطلوبة في كل مادة للحصول على المجموع الكلي المطلوب للصف الثالث الإعدادي.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي ترم أول 2024:

تقوم مديريات التربية والتعليم داخل كل محافظة بالإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية، عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات، والاعتماد من قبل محافظ الإقليم، وذلك عبر رابط البوابة الالكترونية للنتائج عن طريق اتباع الخطوات التالية: