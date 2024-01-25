أقوى إشارة بث تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية 2024 AlaRabiya TV وتابع مباراة السعودية VS تايلاند مجاناً

يشهد تردد قناة الرابعة الرياضية العراقية اهتماماً متزايداً وملحوظاً في العراق خلال الفترة الأخيرة، إذ تعتبر هذه القناة من القنوات البارزة في عرض المحتوى الرياضي، وقد استطاعتقناة الرابعة الرياضية أن تحظى بشعبية كبيرة بين الجماهير، وخاصة عشاق كرة القدم منذ انطلاقها.

قناة الرابعة العراقية الرياضية 2024

تُعد قناة الرابعة الرياضية من القنوات العراقية البارزة والممتازة التي تبث المباريات بجودة صوت وصورة ممتازة، وقد قامت مؤخراً بتحديث محتواها وأعلنت عن عزمها على نقل جميع مباريات كأس آسيا 2023، وستقوم اليوم الخميس الموافق 25 يناير الجاري ببث مباراة السعودية ضد تايلاند مجاناً.

تردد قناة الرابعة الرياضية 2024

لمشاهدة مباريات كأس آسيا 2023 ومتابعة مباريات أهم الدوريات في كرة القدم سواء المحلية والعالمية قم بتمزيل تردد قناة الرابعة العراقية نايل سات عبر التردد الآتي:-

التردد: 11334.

الاستقطاب أفقي H.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

أما على القمر الصناعي عرب سات فيتم تنزيل التردد الآتي:-

التردد: 10892.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: DVB-S 7/8.

طريقة تنزيل تردد 2024 AlaRabiya TV