اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب 2024 العراق والرابط المخصص للاستعلام

اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب 2024، تقدم عدد كبير من الرجال الفترة الماضية في جهاز مكافحة الأرهاب للإنضمام إلى الصفوف من أجل خدمة الوطن وحمايته والسيطرة على الجماعات الإرهابية وتشتيت جمعهم للحفاظ على الأمن العام وسلامة المواطنين، منذ عدة سنوات وتم تأسيس جهاز مكافحة الإرهاب و اثبت جدارته بل أصبح له أهمية كبيرة وتعمل الحكومة دائماً على تطويره وضم أكبر عدد من المتقدمين، كلما ازداد عدد الصفوف في جهاز مكافحة الأرهاب كلما زادت قوته، وهذا ما يجعل الكثير يتسابقون على التسجيل دون أي تردد وينتظر الجميع خلال هذه الفترة اعلان النتائج بفارغ من الصبر، ترقبوا معنا لمعرفة اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب 2024.

اسماء المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب 2024

يبحث المتقدمين عن نتائج القبول في جهاز مكافحة الارهاب للعام الجاري 2024، مما تم الإعلان أن النتائج سوف تتوفر بنظام pdf عبارة عن كشوفات يحصل عليها المتقدمين عند الاستعلام الرسمي من خلال الانترنت عبر الموقع المخصص، على أن يتم القبول حسب الشروط المعلن عنها قبل فتح باب التسجيل والتي تأتي على النحو التالي:

المتقدمين من أصل الجنسية العراقية ويجب أن يكون المتقدم مقيم بالعراق دائماً.

لا يقل عمر المتقدمين في جهاز مكافحة الارهاب عن 18 عام ولا يزيد العمر عن 30 عاماً.

لم يسبق للمتقدم فصلة من أي جهة سابقة.

أن يتمتع المتقدم بحسن السير والسلوك.

لم يعاني المتقدم من أي أمراض مزمنة أو عضوية وتقديم فحوصات طبية لإثبات ذلك.

رابط الاستعلام عن كشوفات المقبولين في جهاز مكافحة الارهاب العراقية 2024