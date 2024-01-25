ساعة كاملة مع لولو يا ناس.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 النايل سات

أصبحت قناة وناسة في منزل كل أسرة مصرية، حتى أن الجميع من المتابعين والمشاهدين يبحثون بشكل كبير عن التردد الجديد الخاص بالقناة، إضافة إلى أن لها دور كبير في عرض العديد من الأفلام والأغاني والأناشيد الدينية المختلفة، فضلاً عن كونها تقدم كل محتواها بشكل حصري وبصورة واضحة على مدار الساعة، ويمكن استقبال التردد الجديد للقناة، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

تردد قناة وناسه الجديد 2024

يمكن معرفة التردد الجديد لقناة وناسة على الأقمار الصناعية المختلفة، وفقًا للبيانات التي تتمثل في الأتي:-

القمر الصناعي لقناة وناسة يكون النايل سات.

بينما استقطاب القناة فهو عمودي.

إضافة تردد قناة وناسة 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد قناة وناسه الان 2024

كما يسهل القيام بمعرفة التردد الجديد لقناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات، وفقًا للأتي:-

القمر الصناعي العرب سات.

بينما التردد الجديد للقناة يكون 11270.

معدل ترميز القناة فهو 27500.

تنزيل قناة وناسة على القمر الصناعي

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة وناسة على الأقمار الصناعية عرب سات، ونايل سات، وفقًا لما يلي:-