سلي صغارك.. تردد قناة وناسه 2024 على القمر الصناعي نايل سات لأناشيد وأغاني الأطفال الصغار

قناة وناسة من القنوات التي يبحث عنها الآباء والأمهات بالوطن العربي، ويتساءلون تحديدًا عن تردد قناة وناسه على القمر الصناعي نايل سات، من أجل تثبيتها على أجهزتهم وإمتاع أولادهم بالمحتوى المُميز لهذه القناة، وقد خصصنا مقالنا اليوم لنوضح لكم الإحداثيات الخاصة بالقناة والخطوات التي من خلالها يتم تثبيت التردد للقناة، فضلًا تابعوا.

تردد قناة وناسه 2024

تشتهر قناة وناسة بالأناشيد المُسلية التي تقوم بعرضها على الأطفال، وذلك من أجل تسلية الأطفال وإلهائهم عن أمهاتهم وقيام الأم بما ورائها من مسؤوليات، وفي نفس الوقت تقوم بتعليم الأطفال عدد من النصائح الدينية والسلوكيات الصحيحة، والتي تُنبههم من خلال الأناشيد والأغاني التي تعرضها عليهم، وهُنا تكون استجابة الطفل أكثر، وبطريقة مناسبة لعمره وليس بالإجبار، وإحداثيات القناة متواجدة على القمر الصناعي كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد برقم 11430.

الاستقطاب نحو العمودي.

ترميز القناة على رقم 27500.

وتأتي أشهر أناشيد القناة هي لولو ضاعت، حرامي سرق لولو، ماما جابت بوبو، لا تفتح الباب، أسامي الخضروات وباقة متميزة من الأناشيد الأخرى.

استقبال تردد قناة وناسه 2024

وضحنا لكم الإحداثيات الخاصة بـ تردد قناة وناسه، وبالنسبة للقناة، فطريقة استقبالها على النحو التالي:

الضغط على زر القائمة والتي منها تتجه إلى قائمة الأقمار الصناعية.

اختر القائمة الخاصة بإضافة قناة، ثم أضف الإحداثيات التي ذكرناها لك بالأعلى.

بعدها يقوم القمر الصناعي نايل سات بالبحث عن قناة ضمن قنواته وتنزيلها لك على جهاز الاستقبال.

ويمكن بعدها نقل القناة إلى أقرب رقم لك بالقرب من قائمة قنواتك المُفضلة.