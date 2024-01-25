الرابط الرسمي.. قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 عبر منصة مظلتي الرسمية

يتساءل البعض عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 فهي من الخدمات الهامة المتاحة داخل الدولة العراقية، حيث يتم تقديمها إلى كافة الأسر المحتاجة وفقًا لعدد من الإلزامات التي يتم إفراضها من قبل الحكومة داخل الدولة، حيث إنها تهتم أن تقدمها إلى الأسر التي تحتاج إلى دعم شهري لسد جميع الاحتياجات الخاصة بها في ظل الأزمات الاقتصادية التي تمر بها بشكل يومي، وعن طريق مقالنا هذا نتعرف على كافة التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

يوجد الكثير من الأسر داخل العراق تبحث عن قائمة أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 حيث قامت الحكومة بالإعلان عنها داخل منصة مظلتي، فهي من أهم المنصات التي تقدم الحكومة من خلالها الخدمات إلى المواطنين، ويتم التعرف على الأسماء من خلال الآتي:

ادخل إلى منصة مظلتي التي تتبع الحكومة داخل العراق بشكل مباشر من هنا. اضغط على زر خدمات الرعاية الاجتماعية والذي يكون متاح أمامك في القائمة الرئيسية. انقر على زر أسماء المستفدين من الخدمة لشهر يناير. حدد رقم الوجبة التي تريد أن يتم الاستعلام عنها وادخل البيانات التي تتعلق بها. ثم اضغط على زر تحميل كشوفات المستفدين. يتم تحميل الكشوفات بنجاح بعدها يسهل عليك الإطلاع على أسماء المستفدين من الخدمة والتي تم اختيارهم من قبل الحكومة.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية العراقية

لكي يسهل على المتقدمين الحصول على الدعم المقدم من قبل الحكومة العراقية عليها إتباع الشروط الفروضة والإلتزام بها حتى يتحقق هذا، وتكون هذه الشروط كما يلي: