حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق… وموعد صرف رواتب التقاعد شهر فبراير 2024

أعلنت وزارة المالية على الصفحة الرسمية لها على الإنترنت عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، والتي بدأت عمليات البحث تتزايد عنها خلال الساعات الأخيرة وترددت الأنباء عن أن الزيادة سوف تكون 100 ألف دينار عراقي للأشخاص الذين بلغ راتبهم أقل من مليون دينار عراقي، كما أعلنت الوزارة أيضاً على أنه سوف يتم رواتب المهندسين العراقيين إلى 150 ألف دينار عراقي لتبلغ الزيادة 350 ألف دينار عراقي، لـ 500 ألف دينار عراقي، كما تم رفع الحد الأدنى لأجور المتقاعدين في العراق لمساعدة عدد كبير من المتقاعدين وتوفير حياة كريمة لهم في ظل الأوضاع الإقتصادية السيئة التي يمر بها عدد من المواطنين في العراق، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق وموعد صرف رواتب المتقاعدين عن شهر فبراير 2024 .

حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

حيث يبحث عدد كبير من المواطنين في شتى أنحاء المحافظات العراقية عن حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين في العراق، حيث تبدأ الزيادة من 100.000 دينار عراقي للأشخاص الذين يقل راتبهم عن مليون دينار عراقي، وذلك حسبما أعلنت وزارة المالية العراقية التي تسعى دائماً على مد يد العون والمساعدة لعدد كبير من الأسر العراقية خاصة في ظل غلاء الأسعار التي تشهده الأسواق العراقية خلال الآونة الأخيرة، وأشارت وزارة المالية العراقية عن تخصيص رابط الكتروني خاص للإستعلام عن رواتب المتقاعدين 2024 بعد الزيادة والتي يمكنكم التعرف عليها من خلال اتباع الخطوات الآتية:

خطوات الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في العراق