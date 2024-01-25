فيلم الإسكندراني كامل بطولة أحمد العوضي على ايجي بست مجاناً.. إيرادات 17 مليون جنيه

حقق فيلم الإسكندراني أعلى إيرادات في فترة قصيرة من دور العرض في السينمات، حيث وصلت إيرادات الفيلم منذ بداية الشهر والآن اليوم 17 مليون جنيه مصري، الفيلم من إخراج خالد يوسف وهو من أهم المخرجين المصريين الذي قام بإخراج العديد من الأعمال الناجحة والمميز وقد غاب لسنوات طويلة عن السينما، ولكن عندما قرر العودة استطاع أن يقدم عمل ناجح للغاية يحظى على إعجاب ملايين الأشخاص من شتى الدول العربي، فكرة الاسكندراني مختلفة للغاية ويعتبر عمل مهم للمسلسل أحمد العوضي الذي يثبت أدائه في الدراما والسينما وأصبح واحد من أهم النجوم، يحرص العوضي على تقديم أدوار مميزة ومختلفة تكون بصمة في سجل أعماله، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة قصة فيلم الإسكندراني.

فيلم الإسكندراني

تم انطلاق العرض الأول لفيلم الاسكندراني في السينمات يوم 4 من يناير لتصل إيرادات الفيلم في اليوم الواحد أكثر من 900 ألف جنيه، وإجمالي الإيرادات التي حصدها الفيلم حتى اليوم 25 من يناير أي بعد 19 يوم من العرض نحو 17 مليون و858 ألف جنيه مصري، ويضم فيلم الإسكندراني طاقم عمل كبير جميعهم لديهم أعمال سابقة بين سينمائية وتلفزيوني، الفيلم من بطولة أحمد العوضي وزينة وبيومي فؤاد و عصام السقا وحسين فهمي وصلاح عبد الله و رحاب الجمل ومحمود حافظ و مايا فارس ومحمد رضوان من إخراج خالد يوسف من تأليف الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.

قصة فيلم الاسكندراني

تدور قصة الفيلم في إطار الرومانسية والتشويق حول شاب في مقتبل العمر يدعى بكر الاسكندراني كان يعيش حياة الرفاهية وعلى مستوى عالي لكن تطرأ عليه بعض الظروف التي تدفعه أن يشق طريقه بنفسه من أجل أن يكون له كيان كبير وسط الناس، ويقع في حب فتاة تدعى قمر ويحاول طوال الوقت حمايتها لكنه يواجهة مشاكل كثيرة، وذات يوم قرر بكر أن يغادر إلى خارج البلد كي يشق طريق ويحصل على الكثير من المال كي يتزوج من قمر لكن بعد عودته يجد تغييرات كثيرة تقلب حياته رأساً على عقب.