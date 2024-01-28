“فلوس حلوة قبل العيد!!” موعد زيادة المعاشات القادمة لـ 11 مليون شخص مستفيد + وزارة التأمينات تطلق خبر سعيد

الشغل الشاغل لأصحاب المعاشات في الفترة الأخيرة حول موعد زيادة المعاشات القادمة مع بداية عام ميلادي جديد، وذلك بعد تصريح اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية برفع قيمة المعاشات مع بداية العام الجديد، وخلال أيام تبدأ الهيئة في صرف معاشات شهر فبراير لأكثر من 10.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات، ولذلك كثرت التساؤلات حول موعد تطبيق الزيادة الجديدة في المعاشات وهذا ما نقدمه لكم خلال سطور المقال فتابعوا معنا.

موعد زيادة المعاشات القادمة

وفقا لتصريحات اللواء جمال عوض فإنه سيتم صرف الزيادة بداية من شهر يناير الحالي ليصبح الحد الادنى حوالي 1300 جنيه بدلا من 1105 جنيه وأيضا رفع الحد الأقصى للمعاشات ليكون 8720 جنيه، وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019 فإنه من المقرر رفع قيمة المعاشات بنسبة 15% بداية من العام المالي الجديد، أي أنه يتم تطبيق الزيادة القادمة في المعاشات بالنسبة المقررة بداية من شهر يوليو 2024، وتسعين الحكومة بكل جهدها من تحسين وضع المعيشة لاصحاب المعاشات وتوفير حياة كريمة لهذه الفئة حيث أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبتمبر الماضي بمضاعفة قيمة منحة غلاء المعيشة لتكون 600 جنيه بدلا من 300 جنيه والتي تصرف بصورة شهرية مع المعاشات.

موعد صرف معاشات شهر فبراير 2024

يتساءل عدد كبير من المواطنين عن موعد زيادة المعاشات القادمة خاصة بعد اعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة ملتزمة بتحسين مسار المعيشة في عام 2024 في مشروع الموازنة العامة لعام 2024/2025 وهذا يساعد في تخفيف الاحمال عن أصحاب المعاشات، وتبدا الحكومة في صرف المعاشات بداية من يوم الخميس 1 فبراير القادم من خلال ماكينات الصراف الالي بالبنوك ومكاتب البريد بالمحافظات والمحافظ الالكترونية ومنافذ شركة فوري، كما يمكن الاستعلام عن المعاشات من خلال زيارة موقع الهيئة القومية للتامينات الاجتماعية.