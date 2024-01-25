“النتائج هُنا”.. نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يبحث الكثير من الطلاب عن نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 حيث تقوم الوزارة بالإعلان عنها خلال الفترة الحالية، فمن المعروف أن الإدارات التعليمية تقوم بالإعلان عن تلك النتائج بعد التأكد أن جميع أوراق الإمتحانات قد تم تصحيحها بشكل كامل، ويتم الإعلان عنها من خلال بوابة التعليم المتعارف عليها والتي تقدم الوزارة التعليمية كافة خدماتها من خلالها، لذلك في حال كنت ترغب في الحصول على النتيجة الخاصة بأبنائك عليك متابعة مقالنا هذا.

نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024

تعد نتيجة الصف الخامس والسادس الابتدائي 2024 من النتائج التي ينتظرها الكثير من أولياء الأمور للتعرف على معدلات أبنائهم في أداء امتحانات الترم الأول للعام الحالي في الدراسة، حيث يتم الاستعلام عنها وفقًا لبعض الخطوات، وهي كما يلي:

ادخل إلى البوابة الخاصة بالخدمات التعليمية عند الضغط هنا بشكل مباشر. يتم تسجيل الدخول إلى البوابة من خلال كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب. قم باختيار المرحلة الدراسية التي تريد الاستعلام عنها وهي المرحلة الإبتدائية. اختر الصف التي تبحث عنه سواء الصف الخامس أو السادس. قم باختيار العام الدراسي الحالي وهو عام 2024. اختر الفصل الدراسي الأول. اضغط على زر عرض النتيجة وعند الانتظار يعرض أمامك معدلات الطالب بشكل كامل.

موعد ابتداء الترم الثاني

يتساءل البعض عن الموعد المحدد من قبل الوزارة التعليمية والتي يتم فيه بدء الفصل الثاني الدراسي في العام الحالي، حيث تكون الخطة الدراسية الحالية كما يلي: