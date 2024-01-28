من هُنــا .. رابط التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة عبر موقع القوى العاملة 2024

العمالة الغير منتظمة هو دهم مقدم من وزارة القوي العمالية المصرية وذلك لمساعدة الفئات المستحقة على توفير حياة كريمة لهم، الجدير بالذكر أن قيمة الدعم تصل قيمتها إلى 1000 جنيه مصري تصرف لمن تتوفر بهم شروط الاستحقاق، قائمة الشروط تلك تم تحديدها من قبل وزارة القوي العاملة المصرية، بعدما صرحت الوزارة أن عملية التقدم بطلب تتم بشكل إلكتروني هناك تساؤلات كثيرة بخصوص كيفية التقدم بطلب.

التسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة

من خلال استخدام الرابط المخصص للتسجيل في منحة العمالة الغير منتظمة يمكن التقدم بطلب بشكل بسيط ولا يحتاج إلى مجهود كبير، وتتمثل الخطوات في الآتي:

التوجه إلى الموقع الخاص بوزارة القوى العاملة المصري الإلكتروني من هنا.

من الصفحة الرئيسية اختيار دعم العمالة الغير منتظمة.

ظهور النموذج أمام المستخدم.

يتم بكتابة المطلوب في المربعات المخصصة مع مراعاة عدم ترك أي خانة فارغة.

القيام برفع نسخة من بطاقة الرقم القومي ويجب أن تكون سارية الصلاحية.

مراجعة البيانات المدخلة.

الخطوة القادمة الضغط على كلمة التالي

أسفل الصفحة تظهر كلمة تشحيل يتم النقر عليها وذلك آخر خطوة من خطوات التسجيل في العمالة الغير منتظمة.

شروط التقديم على منحة العمالة الغير منتظمة

تم تحديد لائحة تضم كل من الشروط والمعايير التي يجب أن تتوفر في مقدم طلب التسجيل في العمالة الغير منتظمة، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: