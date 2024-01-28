تردد القنوات
دلوقتي استقبل .. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد التحديث الأخير
ناشيونال جيوغرافيك قناة فضائية متخصصة في تيك الأفلام الوثائقية عن الحياة البرية والحيوانات وما يحدث في عالم البحار والمحيطات وكذلك الاكتشاف وحتى ما يحدث داخل السجون، كل هذا يصل إلى المشاهد من تجربة ومعلومات وأجواء تشويقية بشكل مجاني دون أي رسوم، لتجنب توقف بث قناة ناشيونال جيوغرافيك يتم تغيير التردد الخاص بها من وقت إلى أخر وتجديد التردد وإضافة مزايا جديدة إلى القناة.
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك
يوجد أكثر من تردد لقناة ناشيونال جيوغرافيك يمكن من خلاله مشاهدة القناة، وتتمثل الترددات في الآتي:
التردد الأول
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11226.
- استقطاب: أفقي
- معدل ترميز: 30000
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الجودة:HD.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد:11804
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- التشفير: قناة مفتوحة.
- الجودة: SD.
مزايا قناة ناشيونال جيوغرافيك
تعدد المزايا التي توجد في قناة ناشيونال جيوغرافيك ساهم في أن تكون للقناة شعبية كبيرة، وتتمثل مزايا هذه القناة في الآتي:
- على الرغم من وجود صعوبة في تصوير الأفلام التي تعرض من خلال القناة مما يكلف مبالغ مالية كبيرة على مالكها إلا أن القناة تقدم محتواها بشكل مجاني دون دفع أي رسوم.
- كذلك أنه تخلو القناة من أي فواصل إعلانية مملة ومزعجة بالنسبة للمشاهد.
- كما أن المحتوي الذي يتعلق بها حصري على القناة فلا يمكن أن تجده عند أي قناة أخرى.
- هذا بجانب أن من مميزات القناة أيضًا أن البث الخاص بها يكون 24 ساعة في اليوم طوال أيام الأسبوع.