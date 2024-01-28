حالًا استقبل .. تردد قناة أون تايم سبورت الجديد 2024 على النايل سات

اون تايم سبورت من القنوات الفضائية التي يمكن استقبالها بشكل مجاني دون دفع أو سداد أي رسوم، القناة متخصصة في عرض كل ما هو يتعلق بالرياضة سواء كرة القدم أو غيرها من أنواع الرياضات والأحداث الرياضية التي تحدث على مستوى الوطن العربي، قامت القناة بتغيير التردد الخاص بها من أجل تحسين مستوى البث وقامت بتوفير أكثر من تردد على أكثر من قمر صناعي لتغطية أكبر قدر من مناطق الشرق الأوسط.

تردد قناة أون تايم سبورت

هذه القناة محتواها حصري ومتجدد لكل ما يتعلق بالرياضة و مشاهدة هذا المحتوى بصفة دائمة وبشكل مجاني، يمكن القيام بتثبيتها من خلال الترددات التالية:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:10853

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 12379.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

مزايا قناة أون تايم سبورت

تمكن القناة من تحقيق شهرة كبيرة على الرغم من تعدد القنوات الفضائية المتخصصة في تقديم المحتوى الرياضي يرجع إلى مزاياها الكثيرة التي تتمثل في الآتي: