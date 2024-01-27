القط بيجري ورا الفار .. تردد قناة توم وجيري الجديد التحديث الأخير 2024

قناة توم وجيري بالرغم من كونها قناة فضائية مخصصة للأطفال إلا أنه يجلس أمامها الكبار قبل الصغار، والسبب يرجع إلى محتواها الممتع والمسلي خاصة حلقات كرتون توم وجيري الشهيرة، بالإضافة إلى عرض أفلام كرتونية من عالم ديزني مترجمة إلى اللغة العربية، بسبب تنوع وتعدد المحتوى يبحث الكثير عن تردد قناة توم وجيري الجديد.

تردد قناة توم وجيري

قناة توم وجيري مميزة للغاية ويحبها كل الأطفال الصغار، وهذا لبثها العديد من الأفلام الكرتونية، ومن الجدير بالذكر أنه من ضمن مزايا هذه القناة أنه يوجد أكثر من تردد لها يمكن تثبيتها من خلال أي تردد، وتتمثل الخطوات في الاتى:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11345.

استقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

خطوات ضبط جهاز الاستقبال علي قناة توم وجيري

تغيير تردد قناة توم وجيري القديم أدى إلى إيقاف بثها من خلاله ولمعاوده مشاهدة محتواها مرة ثانية يمكن تثبيتها من خلال الآتي: