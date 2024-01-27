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القط بيجري ورا الفار .. تردد قناة توم وجيري الجديد التحديث الأخير 2024
قناة توم وجيري بالرغم من كونها قناة فضائية مخصصة للأطفال إلا أنه يجلس أمامها الكبار قبل الصغار، والسبب يرجع إلى محتواها الممتع والمسلي خاصة حلقات كرتون توم وجيري الشهيرة، بالإضافة إلى عرض أفلام كرتونية من عالم ديزني مترجمة إلى اللغة العربية، بسبب تنوع وتعدد المحتوى يبحث الكثير عن تردد قناة توم وجيري الجديد.
تردد قناة توم وجيري
قناة توم وجيري مميزة للغاية ويحبها كل الأطفال الصغار، وهذا لبثها العديد من الأفلام الكرتونية، ومن الجدير بالذكر أنه من ضمن مزايا هذه القناة أنه يوجد أكثر من تردد لها يمكن تثبيتها من خلال أي تردد، وتتمثل الخطوات في الاتى:
التردد الأول
- القمر الصناعي: نايل سات.
- التردد: 11345.
- استقطاب: أفقي.
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ⅚.
- الجودة: HD.
التردد الثاني
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11315.
- استقطاب: أفقي.
- معدل ترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: ¾.
- الجودة: SD.
خطوات ضبط جهاز الاستقبال علي قناة توم وجيري
تغيير تردد قناة توم وجيري القديم أدى إلى إيقاف بثها من خلاله ولمعاوده مشاهدة محتواها مرة ثانية يمكن تثبيتها من خلال الآتي:
- قائمة الإعدادات الخاصة بالتلفزيون يتم التوجه إليها من خلال استخدام الريموت.
- بعد ذلك يلزم تحديد خيار قائمة قنوات التلفزيون.
- بعدها يتوجب عليك اختيار التحديث اليدوي.
- تحديد القمر الصناعي ومن ثم إدخال بيانات التردد الخاصة به.
- بعد ذلك يتوجب عليك الضغط على علامة البحث.
- يتم العثور على القناة علي الفور وقبل الخروج يتم الضغط على كلمة save من أجل الاحتفاظ بالقناة ضمن قنوات التلفزيون بصورة دائمة.