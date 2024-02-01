حالًا اضبطه .. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديد بأعلى إشارة 2024

قناة أبوظبي الرياضية قناة فضائية إماراتية متخصصة في تقديم المحتوى الرياضي وبشكل خاص كل ما يتعلق بكرة القدم على المستوى العربي والعالمي، ومع انطلاق كأس الأندية الآسيوية وهناك تساؤلات كثيرة بخصوص التردد الجديد الخاص بالقناة، خاصة بعدما أعلنت إدارة القناة أنه تم تغيير التردد القديم واستبداله بآخر جديد، الأمر الذي جعل شريحة كبيرة تتساءل عن بيانات التردد الجديد، وكذلك لكل يتمكنوا من مشاهدة محتوى القناة الحصري والمتنوع.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

صرحت إدارة قناة أبو ظبي أن التردد الجديد الخاص بها يتوفر على أكثر من قمر صناعي، وأن بيانات الترددات تتمثل في الآتي:

تردد القمر الصناعي نايل سات

التردد: 11411.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

تشفير: مفتوحة.

تردد القمر الصناعي عرب سات

التردد: 11526.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

قناة مفتوحة.

خطوات ضبط جهاز الريسيفر على قناة أبوظبي الرياضية

لمتابعة أحداث مباريات كأس الأندية الآسيوية وأحدث الأخبار العالمية الرياضية يجب أن يتم تثبيت قناة أبو ظبي على جهاز الاستقبال، من خلال الخطوات التالية: