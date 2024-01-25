مسابقة تعيين 30 ألف معلم في مدارس مصر الابتدائية.. إليكم كل ما تودون معرفته عن كيفية التقديم في مسابقة تعيين المعلمين 2024

بشرة سارة للخريجين الجامعيين في مصر، حيث وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أعلنت عن افتتاح باب التقديم لمسابقة تعيين 30 ألف معلم، بهدف تعيين خريجين في مدارس الجمهورية كمعلمين فصل، كما قامت الوزارة بتخصيص موقع إلكتروني لتسجيل المتقدمين في المسابقة، للحصول على مزيد من التفاصيل ورابط التسجيل في مسابقة تعيين المعلمين، يرجى متابعة فقرات المقال.

خطوات التسجيل في المسابقة

يمكن للجميع التسجيل الإلكتروني في مسابقة تعيين 30 ألف معلم لعام 2024، وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع بوابة الوظائف الحكومية الإلكتروني من خلال الرابط الرسمي. النقر على أيقونة الوظائف. اختيار أيقونة التسجيل في مسابقة 30 ألف معلم. اختيار وظيفة معلم مساعد للصف الأول والثاني والثالث الابتدائي. ملء نموذج الطلب بجميع البيانات المطلوبة، مثل الاسم الكامل واسم المحافظة التابع لها ومحل الإقامة بالتفاصيل كما هو مدون في بطاقة الرقم القومي والعمر والمؤهل الدراسي وغيرها. إرفاق جميع المستندات المطلوبة بصيغة PDF. النقر على أيقونة التسجيل.

شروط التقديم

للتقديم في مسابقة تعيين المعلمين، حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مجموعة من الشروط التي يجب توفرها للتأهل للتسجيل في المسابقة، وتتضمن هذه الشروط ما يلي: