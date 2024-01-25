رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 2024 مصر والشروط اللازمة
رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 2024
يبحث عدد كبير من الأشخاص الخريجين عن رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 2024، التي أعلنت عنها النيابة العامة لعدد كبير من الشباب الراغبين في الالتحاق بالوظائف التي تعد فرصة كبيرة لما فيها من مميزات ومرتبات مجزية، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياُ على رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 2024 والشروط اللازمة….
رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 2024
حيث تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن رابط التقديم على وظائف النيابة العامة 2024، وذلك لخريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2023، للإلتحاق بوظيفة معاون نيابة، وأعلنت النيابة العامة عن فتح باب التقديم للالتحاق في الوظائف المعلن عنها بداية من 3 فبراير 2024، وحتى الموافق 8 فبراير المقبل، وأشارت النيابة العامة أنه يجب على المتقدمين الإلتزام بتقديم طلبات الإلتحاق في الموعد المحدد دون تأخير وإلا سوف يكون الطلب لاغي، وكانت النيابة العامة أعلنت عن عدة شروط يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الإلتحاق بالوظائف المعلن عنها وهي:
شروط تقديم النيابة العامة 2024
وكانت النيابة العامة أعلنت عن عدد من الشروط التي يجب توافرها في الأشخاص الراغبين في الالتحاق بالوظائف المعلن عنها وهي:
- أن يكون المواطن مصري الجنسية.
- أن يكون المتقدم حسن السبر والسلوك.
- كما يجب ألا يكون المتقدم حكم عليه في قضية مخلة بالشرف.
- أن يكون المتقدم حاصل على تقدير عام تراكمي جيد على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 30 عام .
- يجب على المتقدم سرعة تقديم الطلب وتقديم الأوراق المطلوبة في الموعد المحدد دون تأخير.
- وأخيراً أن يجتاز المتقدم الإختبارات .