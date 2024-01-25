شروط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 الجزائر anem.dz وطريقة التسجيل والأوراق المطلوبة

بدء الكثير من المواطنين فى الجزائر بالبحث عن شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة فى البيت 2024، يأتى ذلك بالتزامن مع اعلان الحكومة الجزائرية عن منحة المرأة الماكثة فى البيت للسيدات الاتى ليس لهم مصدر دخل ثابت لمساعدتهم فى فى تلبية احتياجاتهم اليومية من الطعام والشراب فى ظل ارتفاع الاسعار والازمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد وتسعى دائما الحكومة الجزائرية لتقديم الدعم المادى والمعنوى لهم، ومن خلال هذا التقرير نوضح اليكم بالتفصيل خطوات التسجيل وشروط الحصول على منحة المرأة الماكثة 2024.

شروط الحصول على منحة المرأة الماكثة بالبيت بالجزائر 2024

قامت الوكالة الوطنية للتشغيل بوضع بعض الشروط الواجب توافرها من اجل الحصول على منحة المراة الماكثة، وجاءت الشروط كالأتى :

أن تكون المتقدمة للمنحة جزائرية الجنسية.

أن تكون المتقدمة للمنحة مقيمة بشكل دائم فى الجزائر.

أن لا يقل عمر المتقدمة للمنحة عن 18 عام.

أن لا يزيد عمر المتقدمة للمنحة عن 50 عام.

أن لا تكون المتقدمة صاحبة املاك او اصول بنكية.

أن تكون للمتقدمة اطفال تقوم برعايتهم.

أن تكون المتقدمة حاصلة على مؤهل جامعى.

خطوات التسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت في الجزائر 2024

هناك بعض الخطوات الواجب اتباعها للتسجيل فى منحة المراة الماكثة، وجاءت الخطوات كالأتى :

أدخلى إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل.

أختيارى زر “منحة المرأة الماكثة”.

أختيارى الولاية التابعة لكي.

سجلى كافة البيانات الشخصية المطلوبة بشكل دقيق.

قومى برفع الأوراق والمستندات الرسمية المطلوبة.

قومي بالضغط على زر “إرسال الطلب”

الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة المرأة الماكثة بالبيت فى الجزائر 2024

هناك بعد الاوراق والمستندات الرسمية الهامة فى استكمال عملية التسجيل فى المنحة، وجاءت الأوراق المطلوبة كالأتى :