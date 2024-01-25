بعد اعتمادها بنسبة 75.04 % .. رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

تم الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد، وذلك اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، حيث قام المحافظ باعتمادها بنسبة نجاح وصلت إلى 75.04%، والجدبر بالذكر أنه تم الانتهاء من أداء الامتحانات بالأمس يوم الأربعاء في عدد من المحافظات بالجمهورية منها محافظة بورسعيد، وفيما هو آت نوضح لكم طلابنا الكرام طريقة الحصول على النتيجة من خلال الموقع الرسمي فضلاً تابعونا.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

يمكن لطلابنا الأعزاء الحصول على نتائجهم من خلال موقع نتيجه نت وذلك بعدما تم اعتمادها بنسبة 75.04%، حيث سيتم الإعلان عنها رسمياً بعد قليل على كافة المواقع الرسمية الخاصة بوزارة التربية والتعليم المصرية، بحيث يمكن للطلاب الحصول عليها بكل سهوله ويسر ومن مصادرها الموثوقة، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية البسيطة:

قم بالدخول على الرابط الرسمي الخاص بالنتيجة من هنا.

ثم قم بإدخال البيانات المطلوبة من رقم الجلوس وغيرها.

وبعدها قم بالضغط على البحث عن النتيجة.

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2024

وصلت نسبة النجاح التي تم اعتمادها اليوم من قبل محافظ بور سعيد إلى 75.04%، حيث أنه أنهى طلاب الشهادة الاعدادية الامتحانات بالأمس الموافق 24 من شهر يناير لعام 2024 ميلادية، حيث سيتم الإعلان عن النتيجة في غضون الساعات القلية المقبلة، بحيث يمكن لكافة الطلاب الحصول على نتائجهم من خلال الموقع الرسمي الذي وضحناه لكم أعلاه ومن خلال اتباع الخطوات الموضحة، والجدير بالذكر أنه تم تطبيق نظام بابل شيت لهذا العام بها.