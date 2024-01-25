هنا.. جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 لجميع المراحل التعليمية وفق لوزاه التربية والتعليم العراقية

ازداد البحث من قبل الطلاب داخل العراق عن جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 في الفترة الأخيرة، حيث قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن الجدول المخصص إلى بدء امتحانات جميع المراحل الدراسية للعام الحالي، كما أنها أوضحت في حال تعارض يوم مع إجازة رسمية سوف يتم ترحيل الاختبار إلى اليوم التالي، لذلك إذا كنت تهتم بالتعرف على تلك الجداول تابع معنا.

جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024

يعد جدول الامتحانات التمهيدية الخارجي 2024 من جداول الاختبارات التي يبحث عنها الجميع داخل العراق، فهي تمتلك أهمية كبيرة حيث يريد الجميع التعرف عليها للاستعداد بشكل جيد إلى الامتحاناتـ حيث تكون تلك الجداول كما يلي:

جداول المرحلة الإبتداية

يبحث طلاب المرحلة الإبتدائية داخل العراق عن الجدول الخاص بهم للعام الحالي، والتي تكون كما يلي:

8 فبراير اختبار التربية الإسلامية بالنسبة لطلاب الدراسة العربية، أما طلاب الدراسة الكردية يكون اختبار اللغة العربية والتربية الإسلامية.

10 فبراير اختبار اللغة العربية بالنسبة لطلاب الدراسة العربية، أما طلاب الدراسة الكردية يكون اختبار اللغة الكردية.

11 فبراير اختبار اللغة الإنجليزية بالنسبة لطلاب الدراسة العربية، أما طلاب الدراسة الكردية يكون اختبار اللغة العربية الإنجليزية أيضًا.

12 فبراير اختبار الرياضيات بالنسبة لطلاب الدراسة العربية وطلاب الدراسة الكردية.

13 فبراير اختبار الاجتماعيات بالنسبة لطلاب الدراسة العربية وطلاب الدراسة الكردية.

14 فبراير اختبار العلوم بالنسبة لطلاب الدراسة العربية وطلاب الدراسة الكردية.

جداول المرحلة المتوسطة

أما بالنسبة إلى الجداول الخاصة بالمرحلة المتوسطة تكون كما يلي:

8 نوفمبر اختبار الاسلامية والعربية.

10 نوفمبر اختبار اللغة الإنجليزية.

11 نوفمبر اختبار الرياضيات.

12 نوفمبر اختبار الاجتماعيات.

13 نوفمبر اختبار الإنسان وصحته

14 نوفمبر اختبار الكيمياء.

15 نوفمبر اختبار الفيزياء.

17 نوفمبر اللغة الكردية لطلاب الدراسة الكردية، اختبار اللغة التركمانية بالنسبة إلى الطلاب الخاصة بدراستها.

جدول مرحلة الإعدادية

أما بالنسبة إلى هذه المرحلة فهي تنقسم إلى العلمي والأدبي، ويكون الجدول الخاص بها كما يلي:

جدول العلمي

8 نوفمبر اختبار التربية الإسلامية.

10 نوفمبر اختبار اللغة العربية لطلاب العربي، اللغة الكردية للطلاب الخاصة بها، واللغة التركمانية لمن يقوم بدراستها.

11 نوفمبر اختبار اللغة الإنجليزية.

12 نوفمبر اختبار الأحياء.

13 نوفمبر اختبار الرياضيات

14 نوفمبر اختبار الكيمياء.

15 نوفمبر اختبار الفيزياء.

جدول الأدبي