“رسمياً” لينك نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول محافظة بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اعتماد نتيجة الترم الأول للشهادة الإعدادية، وبنسبة نجاح قد بلغت 75.4%، وذلك بعد أقل من 24 ساعة من انتهاء أعمال الامتحانات وجاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، وقيادات محافظة بورسعيد التعليمية برئاسة الدكتورة هالة عبد السلام، وكيل أول وزارة التعليم بالمحافظة، وعلى الألفي، نقيب معلمي بورسعيد.

نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد

ظهرت رسمياً نتائج الاعدادية في محافظة بورسعيد وبلغ عدد الطلاب الذين أدوا الامتحانات 13 ألفًا و785 طالبًا موزعين على 69 لجنة عامة، بواقع 7434 طالبًا و6351 طالبة وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بهذا الإنجاز، مؤكدًا أن هذا النجاح يعكس الجهود المبذولة من قبل مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وحرصها على توفير أفضل سبل الراحة والدعم للطلاب.

رابط نتائج الاعدادية بورسعيد

منذ انتهاء الامتحانات، بدأ طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحث عن موعد ظهور النتيجة، وذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل ويأتي هذا الاهتمام الكبير من الطلاب بنتيجة الشهادة الإعدادية، نظرًا لأهميتها البالغة في تحديد مصيرهم التعليمي، حيث تحدد النتيجة إمكانية انتقالهم إلى الصف الأول الثانوي العام أو الصف الأول الثانوي الفني وللاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية 2024، يجب اتباع الخطوات التالية: