هـذا ملفات pdf اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة pdf منصة مظلتي | بحث اسماء المشمولين

أيام قليلة تفصلنا عن اعلان اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة والتي يبحث عنها المواطنون بالعراق، حيث أكد وزير الشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي من اقتراب اعلان أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية وهذا التأخير بسبب كثرة الطلبات المقدمة التي وصلت إلى آلاف وهذا يتطلب جهد أكبر في عمليات المراجعة والفحص لضمان وصول الدعم لمن يستحق، يأتي برنامج الرعاية الاجتماعية في ظل سعي الحكومة لتوفير فرص حياة كريمة للمواطن من محدودي الدخل والاسر المحتاجة ومحاولة تحسين وضع المعيشة لهم، ولذلك نقدم لكم شروط القبول في هذا البرنامج وطريقة الاستعلام عن اسماء المستفدين من خلال هذا المقال.

شروط القبول في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

من المقرر أن تعلن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية خلال أيام عن أسماء المقبولين في الدفعة السابعة والأخيرة قبل نهاية شهر يناير، حيث تنتظر آلاف الأسر موعد صرف الوجبة الأخيرة من أجل شراء كافة المستلزمات الأساسية، وحتى تتضمن الحكومة أحقية حصولك على الدعم لابد من توافر عدة شروط تتمثل فيما يلي:

يجب أن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

يلزم أيضا الاقامة الدائمة داخل حدود العراق.

العمر بالنسبة للرجال لا يقل عن 18 عاما ولا يزيد عن 60 عاما أما للسيدات فيتراوح بين (15-55) عاما.

عدد افراد الأسرة أربع أفراد فيما فوق ولا يقل عن ذلك.

ألا يكون الشخص حاصلا على معاش حكومي أو يحصل على دعم آخر من وزارة الشؤون الاجتماعية.

لا يمتلك أي نشاط تجاري أو محلات او عقارات او سيارة.

ان يكون من الاسر والفئات المستحقة للدعم (الارامل والمطلقات، الايتام ، أبناء الشهداء، محدودي الدخل، ذوي الاحتياجات الخاصة، أصحاب الامراض المزمنة والاعاقات الجسدية).

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تتيح الحكومة امكانية معرفة اسماء الرعاية الاجتماعية والمقبولين في الدفعة السابعة من خلال خطوات بسيطة كما يلي: