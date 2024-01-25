رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم 2024 بورسعيد بعد اعتمادها بنسبة 75.04%

الطلاب والطالبات يبحثون في الوقت الحالي عن رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم، وذلك بعد أن تم اعتماد النتيجة من قبل محافظ المحافظة، وفي تقرير اليوم نوضح لكم رابط النتيجة وكيفية استخراجها برقم الجلوس الخاص بكل طالب وطالبة، فضلًا تابعوا معنا.

نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم بورسعيد

سبق أن أعلنت المديرية العامة للتربية والتعليم في مدينة بورسعيد أن معالي المحافظ سيقوم اليوم الخميس الموافق 25 من يناير باعتماد النتيجة وإعلانها على الطلاب والطالبات، حيث تم بالفعل اعتماد النتيجة بنسبة نجاح وصلت إلى 75.04%، وجاري بعد قليل رفع النتيجة على الطلاب والطالبات، حيث ستم إتاحة النتيجة على أكثر من موقع، وبرقم الجلوس يمكن للطالب الوصول إلى النتيجة.

رابط نتيجة ثالثة إعدادي برقم الجلوس والاسم

نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 هو ما يبحث عنه الطلاب والطالبات في الوقت الحالي، وليس في محافظة بورسعيد فقط، بل في باقي المحافظات، حيث محافظات انتهت من فترة من الامتحانات، بينما محافظات انتهت بالقريب العاجل، وبالنسبة لنتيحة الصف الثالث الإعدادي ببورسعيد، فيمكن الاستعلام عنها من خلال الخطوات التالية:

يمكن زيارة موقع مديرية التربية والتعليم على الشبكة، واختيار النتيجة، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعدها تظهر النتيجة.

على الشبكة، واختيار النتيجة، ثم إدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب وبعدها تظهر النتيجة. متاح أيضًا الدخول إلى موقع نتيجة نت، ثم تحديد الشهادة الإعدادية ومحافظة بورسعيد، ومن ثم الاستعلام عن النتيجة.

مع العلم أن النتيجة قيد الرفع الآن، ولكن بعد رفعها سيكون الاستعلام متاح للطلاب وأولياء الأمور أيضًا من خلال الطريقتان السابقتين، هذا بالإضافة إلى كشوفات النتيجة بكل مدرسة.