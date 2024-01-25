استعلم عن نتائج الشهادة الاعدادية 2024 محافظة بور سعيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم

نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بور سعيد والتي ينتظر الجميع الإعلان عليها في أي لحظة، حيث تم الإعلان اليوم الخميس، نسبة النجاح للطلاب الذين اجتازوا الامتحانات وبلغت 75.04%، وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحانات بمحافظة بورسعيد هذا العام 17 ألفًا و295 طالبًا تقريبًا، ومن خلال الأسطر التالية نبين طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة بور سعيد من خلال المواقع الرسمية.

طريقة الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية عبر الموقع “نتيجة نت”

موقع “نتيجة نت” هو موقع إلكتروني يمكن من خلاله الاستعلام عن نتائج جميع المراحل التعلمية، حيث يمكن الاطلاع على نتيجة الشهادة الاعدادية من خلال اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع “نتيجة نت” على الإنترنت.

أدخل رَقَم الجلوس للطالب في الخانة المخصصة لذلك.

اختر المحافظة التابع لها الطالب.

انقر على زر “عرض النتيجة”.

إذا كانت النتيجة قد ظهرت، فسيظهر بيان النتيجة على الشاشة.

طريقة الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية عبر موقع وزارة التربية والتعليم

تستطيع بخطوات بسيطة الاطلاع على نتائج جميع المراحل التعليمية عبر موقع وزارة التربية والتعليم، ومنها الاستعلام عن الشهادة الإعدادية التي يترقب ظهورها في اللحظات المقبلة محافظة تبعا لأخرى، وللاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم اتبع الخطوات التالية:

انتقل إلى موقع وزارة التربية والتعليم على الإنترنت.

انقر على أيقونة “الخِدْمَات الإلكترونية”.

انقر على دليل “نتائج الامتحانات “.

اضغط على نتائج الشهادة الإعدادية.

أدخل رَقَم الجلوس للطالب.

انقر على زر “استعلام”.

يظهر لك نتيجة الطالب مبين فيها درجات الطالب.