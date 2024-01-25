بعد دقائق.. لينك نتيجة الشهادة الأعدادية 2024 برقم الجلوس عبر موقع نتيجة نت natiga4dk net

يترقب الأهالي ظهور نتيجة الشهادة الأعدادية منذ فترة كبيرة حيث تم الأنتهاء من الأمتحانات الخاصة بمنتصف العام الدراسي 2024 لجميع الصفوف بجميع المراحل التعليمية يوم الأربعاء الموافق 24/1/2024، وبعدها بدء الأهالي في ترقب ظهور نتائج أبنائهم الطلاب في كافة المراحل الأعدادية المختلفة، ويعقب ذلك اجازة منتصف العام الدراسي والمقدرة بأسبوعين حيث تنتهي الأجاز يوم الجمعة 9 فبراير ليعود الطلاب للدراسة بالفصل الدراسي الثاني في يوم السبت الموافق 10/2/2024 وينتهي الفصل الدراسي الثاني في 6/6/2024.

نتيجة المرحلة الأعدادية 2024

أدي أمتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الأعدادية عدد 200 الف طالب وطالبة موزعين علي 698 لجنة بمختلف المدارس بالجمهورية ومحافظاتها المختلفة، وأدي الطلاب أول أمتحان لهم بمادة اللغة العربية والخط العربي ثم تلي هذا الأمتحان أمتحان الجبر والأحصاء لمادة الرياضيات، ثم قامو باداء أمتحان الحاسب الألي وبعده قاموا بأمتحان الهندسة ثم اللغة الأجنبية ثم أمتحان التربية الدينية وبعدها أمتحان التربية الفنية ثم الدراسات الأجتماعية والتربية الرياضية

بعد أنتهاء الأمتحانات مباشرة قام المعلمون بالبدء في التدقيق وتصحيح الأوراق للطلاب.

تلي عملية التصحيح عملية التدقيق في الدرجات للتاكد من أن كل طالب نال ما يستحقه من درجات في كل مادة.

ثم يتم أعتماد الدرجات من قبل الوزير والمحافظين بكل محافظة.

بعدها تعلن وزارة التربية والتعليم علي موقعها الرسمي نتيجة الامتحانات للشهادة الأعدادية برقم الجلوس.

طريقة الأستعلام عن نتيجة المرحلة الأعدادية

صرحت وزارة التربية والتعليم بأن النتيجة ستكون متاحة من خلال بوابة التعليم الأساسي ويتم تقسيم الطلاب طبقاً للمحافظة التي ينتمي اليها، ويتم أعلان النتائج رسمياً بعد أعتمادها من المحافظ، واليك طريقة الأستعلام للطلاب وأولياء الأمور: