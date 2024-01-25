natiga4dk.net رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2024 بالاسم ورقم الجلوس الترم الاول عبر موقع نتيجة نت

ننشر لكم رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد التي يبحث عنها آلاف الطلاب وأولياء أمورهم الآن بعد الانتهاء من فترة الامتحانات التي حددتها وزارة التربية والتعليم حيث يترقب الجميع الآن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي ببور سعيد الفصل الدراسي الأول، حيث انتهى طلاب ثالثة اعدادي من الامتحانات أمس الأربعاء وأصبحوا في حالة من القلق والخوف والتوتر انتظرا لإعلان النتيجة للإطمئنان على مجهودات نصف عام دراسي كامل بذلوا فيه الكثير من المجهودات الضخمة.

نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد

اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد نتيجة الشهادة الاعدادية الترم الأول اليوم للمحافظة بنسبة نجاح بلغت 75.4% بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم الدكتورة هالة عبد السلام وعدد كبير من قيادات المحافظة ومديرية التربية والتعليم، وتعد تلك النسبة جيدة جدا ومرضية بالمقارنة مع بعض الأعوام السابقة وتدعوا الطلاب للتفاؤل بالنجاح، وقد بلغ عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الشهادة الاعدادية ببور سعيد 13 ألف 785 طالب وطالبة بنظام البابل شيت والتصحيح المميكن لثالث عام على التوالي بالتعليم العربي واللغات والتعليم الخاص موزعين على 69 لجنة امتحانات.

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة بور سعيد

أكدت بعض المصادر أن مديرية التربية والتعليم بمحافظة بور سعيد تستعد لإعلان النتيجة خلال الساعات القادمة من اليوم وذلك عقب انتهاء جميع المدارس من عملية التصحيح ورصد الدرجات ومن ثم اعتمادها من قبل السيد المحافظ ويمنكم ذلك من خلال:

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اتباع بعض الخطوات السهلة والميسرة من خلال الضغط على ايقونة نتيجة الشهادة الاعدادية وكتابة رقم جلوس الطالب.

الضغط على عرض النتيجة وسوف تظهر لكم نتيجة الامتحان في الحال بالدرجات.

يمكنك الآن عبر زيارة موقع نتيجة نت الدخول على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد 2024 والحصول على نتيجتك ومجموعك بالدرجات التفصيلية، وذلك بعدما قام السيد المحافظ باعتماد النتيجة بنسبة نجاح مقبولة بشكلا كبير تخطت الـ70%، ويمكنك ترك بياناتك بالتعليقات لنجلب لك النتيجة فورا.