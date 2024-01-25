مبروك النجاح .. رابط مديرية التربية والتعليم ببورسعيد للحصول على نتيجة اعدادية بورسعيد

رابط مديرية التربية والتعليم ببورسعيد هو ما يتم البحث عنه في الفترة الحالية، وخصوصاً بعدما تم الإعلان عن نتيجة اعدادية بورسعيد، حيث وصلت نسبة النجاح بها إلى 75.04%، حيث قام المحافظ باعتمادها منذ دقائق، والجدير بالذكر أن الامتحانات الخاصة بالشهادة الإعدادية بمحافظة بور سعيد كانت بابل شيت هذا العام، لذلك تم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها ومن عمليات التدقيق والمراجعة التي لم تستغرق الكثير من الوقت، فضلاً تابعونا لنوافيكم بالخطوات الخاصة بالحصول على النتيجة.

مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

تم الإعلان رسمياً عن اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد، حيث وصلت نسبة النجاح بها إلى 75.04%، كما تم الإعلان أنه سيتم رفع النتيجة على المواقع الرسمية التابعة بوزارة التربية والتعليم والخاصة بمحافظة بور سعيد، ويتم ذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:

قم بالدخول على رابط مديرية التربية والتعليم.

وبعدها قم بإدخال رقم الجلوس الخاص بالطالب.

ومن ثم قم بالضغط على البحث عن النتيجة.

وزارة التربية والتَّعْلِيم نتائج الامتحانات

تجدر الإشارة إلى أنه هناك طريقة أخرى يمكن لطلابنا الأعزاء الحصول على نتائجهم من خلالها وهي كالتالي:

قم بالدخول على موقع نتيجه نت.

ومن ثم قم باختيار نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد.

ومن ثم قم بإدخال رقم الجلوس والاسم الخاص بالطالب.

وبعدها قم بالضغط على عرض النتيجة.

حيث أنه سيتم الإعلان عن النتيجة في خلال الساعات القليلة المقبلة، بعدما تم الانتهاء منها بنظام البابل شيت لها الفصل الدراسي للعام الدراسي 2024.