مبروك للجميع أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد الترم الأول 2023/2024 وطريق استخراج النتيجة

بعد اعتماد أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد الترم الأول 2023/2024 من قبل وزارة التعليم المصرية يتسارع جميع الطلاب بالتعرف على النتيجة التي تمكنوا من الحصول عليها في اختبارات الترم الأول، حيث قامت الوزارة ببث مباشر لكي تعلن من خلاله عن الأوائل داخل المحافظة ونشرته عبر الصفحة الرسمية التابعة لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومن خلال مقالنا نتعرف على طريقة الحصول على النتيجة وكافة التفاصيل الأخرى بشكل مفصل.

أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد الترم الأول 2023/2024

قامت وزارة التعليم داخل مصر بالإعلان عن أوائل نتيجة الشهادة الاعدادية بورسعيد الترم الأول 2023/2024 من خلال صفحتها الرسمية على الفيس بوك، فهذا يدل على نجاح نظام البابل شيت المتبع للعام الثالث على التوالي، كما سهلت الوزارة أن يتم الاستعلام عن النتيجة داخل محافظة بورسعيد من خلال الخطوات الآتية:

ادخل إلى الرابط الخاصة بنتيجة الإعدادية داخل محافظة بورسعيد. اكتب الرقم القومي التابع إلى الطلاب الذي تقوم بالاستعلام عن النتيجة الخاصة به. أدخل رقم الجلوس الخاص به. اضعط على زر البحث عن النتيجة. انتظر قليلًا وسوف تظهر معدلات النتيجة أمامك على الشاشة.

الشهادة الإعدادية الترم الأول

تعتبر شهادة المرحلة الإعدادية من أهم المراحل التي يهتم بها جميع الطلاب، حيث قامت وزارة التعليم بالإعلان عن نسبة النجاح داخل تلك المرحلة بشكل مفصل، والتي تكون كما يلي: