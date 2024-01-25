جهز التسالي … تردد قناة ماجد كيدز 2024 Majid kids tv على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات “عيالك مش هيبطلوا ضحك”

تعتبر قناة ماجد للأطفال هي من أهم القنوات الإماراتية الشهيرة الموجودة على الأقمار الصناعية المختلفة نايل سات وعرب سات والتي تقدم محتوى مميز جدا للأطفال، سواء كان هذا من خلال مجموعة من الأغاني أو البرامج التعليمية التي تغرس في نفوس الأطفال القيم الصحيحة واحترام العادات والتقاليد وكذلك تقوم هذه القناة المميزة بعرض أفلام كرتونية باللغة العربية، والتي تعتبر مسلية جدا للأطفال وتعطيهم جانب من الترفيه والتعليم في أن واحدا، ومن خلال موقع البديل سوف نذكر لكم أحدث الترددات الخاصة بقناة ماجد للأطفال تابعونا للتفاصيل.

تردد قناة ماجد للأطفال 2024

لقد استطاعت قناة ماجد كيدز أن تحظى بشعبية كبيرة في مختلف الدول العربية تلك القناة المميزة التي تم إنشاؤها لأول مرة في منتصف عام 2015، أصبحت من كبرى قنوات الأطفال المنافسة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات ونجد أن هذه القناة تبث من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، وقد جاء تردد القناة لعام 2024 كالتالي على الأقمار الصناعية المختلفة:

القمر الصناعي نايل سات

معامل تصحيح الخطأ: 7/8.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد: 11411.

الجودة: SD.

القمر الصناعي عرب سات

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل ترميز 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التردد 11804.

الجودة: HD.

خطوات تنزيل تردد قناة ماجد للأطفال 2024

لكي نتمكن من استقبال قناة ماجد المميزة للأطفال وهذا بجوده عالية علينا أن نقوم بإتباع بعض الخطوات وتسجيل البيانات السابقة الإشارة إليها بخصوص التردد ومعدل الترميز وإليكم الخطوات: