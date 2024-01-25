“شوف درجاتك” ” رابط الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الاول ثالثة اعدادي برقم الجلوس

تم الاعلان رسمياً في محافظة بورسعيد اليوم عن نتيجة الشهادة الإعدادية لجميع الطلاب الذين دخلوا امتحانات الفصل الدراسي الأول، وكانت نسبة النجاح هي 75.4٪ وقد أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، على أهمية الاستمرار في العمل الجاد لتحقيق المزيد من النجاحات في السنوات القادمة كما أشاد المحافظ بالجهود التي بذلها الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور لتحقيق هذه النتيجة المتميزة، مؤكداً أن هذا النجاح هو ثمرة التعاون بين جميع الأطراف المعنية بالعملية التعليمية وقد أشار المحافظ إلى أن محافظة بورسعيد قد اتخذت العديد من الخطوات لتحسين مستوى التعليم في المحافظة، بما في ذلك إنشاء مدارس جديدة وتطوير المدارس القائمة وتوفير الكتب والمناهج الدراسية اللازمة للطلاب.

استعلام الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الاول

يمكن الآن لجميع الطلاب وكذلك الطالبات أن يحضلوا على نتيجة الصف الثالث الاعدادي لجميع الادارات التعليمية في محافظة بورسعيد في دقائق وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمديرية التربية والتعليم وفيما يلي الخطوات التي يجب اتباعها:

قم بزيارة الموقع الالكتروني الخاص بمديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد او من خلال موقع نتيجة نت

اضغط على أيقونة “نتيجة الشهادة الإعدادية”.

أدخل رقم جلوسك في الخانة المخصصة لذلك.

انقر على زر “عرض النتيجة” وسوف تظهر لك النتيجة فورًا.

وأكدت الوزارة أن أعمال التصحيح والمراجعة وكانت تتم بدقة ونزاهة، وأنه قد تم الإعلان عن النتيجة فور الانتهاء منها، وذلك بهدف ضمان حصول الطلاب على حقوقهم كاملة وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة على المواقع الإلكترونية الرسمية التابعة للوزارة والخاصة بكل محافظة، ويمكن للطلاب الاستعلام عن نتائجهم من خلال إدخال رقم جلوسهم في الخانة المخصصة لذلك.