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“يا لولو يا لولو يا لولو” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل برامج وأغانى الأطفال
تعتبر قناة وناسة أحد اشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، حيث تقوم القناه بعرض الكثير من أغانى الاطفال والبرامج الترفيهية والتعليمية التى ادت الى جذب الكثير من الأطفال لمشاهدتها، ما يجعل الأباء والامهات دائما ما يبحثون عنها حيث تساعدهم القناة فى تعليم اطفالهم العادات السليمة والصحيحة بطريقة يعشقها الأطفال، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معا على تردد قناة ناسة الجديد 2024، وطريقة تثبيت التردد على الجهاز الخاص بك.
تردد قناة وناسة الجديد 2024
تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات
- القمر الصناعى: نايل سات.
- تردد القناة: 11470.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز:27500
- معامل تصحيح: الخطا 5/6.
- الجودة:HD.
تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات
- القمر الصناعى: عرب سات.
- تردد القناة: 11270.
- الاستقطاب: عمودي.
- معدل الترميز: 27500.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- الجوده: HD.
خطوات تثبيت تردد قناة وناسة على الجهاز الخاص بك
- أدخل الى قائمة الاعدادات الخاصة بالجهاز.
- أضغط على تركيب ثم اختار التركيب اليدوى.
- أختار اضافة تردد وادخل بيانات التردد كما هو موضح بالاعلى.
- أضغط على زر بحث لبدء تنزيل القناة.
- تأكد من وجود القناة ضمن قائمة القنوات الجديد واضغط على حفظ.
- قم بالخروج من قائمة الاعدادات وستجد القناة على الجهاز الخاص بك الأن.
أغاني لولو التى تعرض يوميا على قناة وناسة 2024
- لولو بس شوية.
- لولو وماما.
- لولو الشطورة.
- لولو صارت شطورة.
- ليكا اختي الغيورة.
- لولو ليك.
- ماذا تشتري لولا من المول.
- لولو وميدو.
- لولو لا تفتح الباب.
- لولو حلوة كتير وشيك.
- لولو بورطة.
- لولو وشيكا الي سرقه الحرامي.
- لولو و البنات الحلوات.
- شو هالحالة يا لولو.