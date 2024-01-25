“يا لولو يا لولو يا لولو” تردد قناة وناسة الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات واستمتع بأجمل برامج وأغانى الأطفال

تعتبر قناة وناسة أحد اشهر القنوات الفضائية الخاصة بالأطفال، حيث تقوم القناه بعرض الكثير من أغانى الاطفال والبرامج الترفيهية والتعليمية التى ادت الى جذب الكثير من الأطفال لمشاهدتها، ما يجعل الأباء والامهات دائما ما يبحثون عنها حيث تساعدهم القناة فى تعليم اطفالهم العادات السليمة والصحيحة بطريقة يعشقها الأطفال، ومن خلال هذا المقال سنتعرف معا على تردد قناة ناسة الجديد 2024، وطريقة تثبيت التردد على الجهاز الخاص بك.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على نايل سات

القمر الصناعى: نايل سات.

تردد القناة: 11470.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز:27500

معامل تصحيح: الخطا 5/6.

الجودة:HD.

تردد قناة وناسة الجديد 2024 على عرب سات

القمر الصناعى: عرب سات.

تردد القناة: 11270.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجوده: HD.

خطوات تثبيت تردد قناة وناسة على الجهاز الخاص بك

أدخل الى قائمة الاعدادات الخاصة بالجهاز.

أضغط على تركيب ثم اختار التركيب اليدوى.

أختار اضافة تردد وادخل بيانات التردد كما هو موضح بالاعلى.

أضغط على زر بحث لبدء تنزيل القناة.

تأكد من وجود القناة ضمن قائمة القنوات الجديد واضغط على حفظ.

قم بالخروج من قائمة الاعدادات وستجد القناة على الجهاز الخاص بك الأن.

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