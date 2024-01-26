ياحظكم زيادة قيمة الايجار + الغاء العقد القديم + اعرف اخر اخبار قانون الايجار القديم

اخر اخبار قانون الايجار القديم من أكثر ما يتم تداوله حاليا على محركات البحث، حيث شهد هذا الملف تطورا جديدا بين الملاك والمستأجرين خاصة بعد اعلان مجلس النواب مناقشة تعديلات على القانون والتي تمثل أزمة كبيرة لملايين الاسر، حيث قام النائب محمد الفيومي رئيس لجنة الاسكان بالبرلمان بمناقشة مشروع الغاء قانون الايجار القديم ثم تحديد مدة انتقالية لا تزيد عن 10 سنوات للمستأجرين بهدف تقنين أوضاعهم، إضافة إلى وضع حد للأجور ليصبح لا يقل عن 500 جنيه كحد أدنى ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه كحد أقصى، ولذلك نقدم لكم آخر التطورات حول تعديل قانون الايجار القديم.

اخر اخبار قانون الايجار القديم

كان آخر تعديل بمجلس النواب عن الايجار القديم في عام 2022 والذي نص على زيادة الايجارات القديمة للاشخاص الاعتبارين في الوحدات المستخدمة غير غرض السكن بداية من مارس 2022 لمدة خمس سنوات حتى 2027 بنسبة 15% سنويا وتنتقل بعدها الوحدة مباشرة للمالك، وقال النائب محمد عطية الفيومي في لقاء تلفزيوني عبر قناة صدى البلد أن هناك قوانين مطروحة خلال الفترة المقبلة لحل الأزمة بين الملك والمستأجر مضيفا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم الانتهاء من تعديلات تشريعات الايجار القديم التي تمس أكثر من 70% بالشعب المصري، وتابع أن أصحاب العمارات خاصة في وسط البلد يعانون من الايجار المنخفض الذي يصل إلى 100 جنيه شهريا وقيمة العمارة تصل إلى أكثر من 200 مليون، وقال أنه بالنسبة للمستأجر بأن يقوم بدفع الايجار وفقا للوقت الحالي او توفير مسكن آخر في حالة لم يكن لديه سكن آخر.

زيادة اسعار الايجار القديم

قال المهندس علاء عبد النبي نائب رئيس حزب الاصلاح والتنمية انه يجب مناقشة قانون الايجار بمجلس النواب وان الغاء القانون القديم سوف يحفز سوق العقارات في مصر وتحسين الاستثمار، وتابع بأنه يجب الغاء قانون الايجار القديم مع زيادة اسعار الوحدات السكنية وتحديد مهلة للمستأجر لتدبير مسكن آخر وسعر الايجار لا يقل عن 500 جنيه ولا يزيد عن 10 آلاف جنيه.