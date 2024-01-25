رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة pdf في مختلف محافظات العراق spa.gov.iq/umbrella

المواطنون بالعراق يبحثون حاليًا عن رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، حيث الجميع في انتظار أسماء المشمولين بالوجبة السابعة والمقرر أن يتم الإعلان عنها المرة القادمة من المشمولين بالحماية الاجتماعية، وفي تقرير نوضح لكم تفاصيل الوجبة السابعة وهل تم تحديد موعد لصرفه أم لا؟ فاقرئوا سطورنا القادمة بعناية.

منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

منصة مظلتي للرعاية الاجتماعية هي المسؤولة عن إعلان الأسماء الجدد في برنامج الرعاية الاجتماعية، حيث برنامج حكومي عراقي يساعد المواطنين في العراق على توفير متطلباتهم اليومية، وخصوصًا للأسر الهشة فقيرة الدخل، وهذا الدعم بقيمة 450 ألف دينار عراقي كل شهر، ويتم إعلان الأسماء المقبولين بالرعاية في شكل دفعات ووجبات، وكان آخر وجبة تم إعلانها هي الملحق للوجبة السادسة.

أما عن الوجبة السابعة فلا جديد عنها يُذكر حتى الآن، حيث في انتظار إعلان وزير العمل العراقي عن الموعد الرسمي لإطلاقها، ولكن الأيام القادمة ربما يتم إعلان الوجبة على المواطنين المشمولين بالدعم، والذي بعدها ينزل لهم الدعم كل شهر.

رابط منصة مظلتي اسماء الرعاية الاجتماعية pdf

بغض النظر عن الموعد التي تظهر به الوجبة السابعة، فإنه بمجرد إعلان المشمولين عن أسماء جديدة في الوجبة الجديدة، فإن خطوات التعرف على المشمولين، ستكون على النحو التالي: