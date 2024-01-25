نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد 2024 “ظهررت الآن” بالاسم ورقم الجلوس موقع مديرية التربية والتعليم

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد 2024، قبل أيام قليلة انتهى طلاب الصف الثالث الاعدادي في محافظة بور سعيد من أداء الامتحانات الخاصة بهم في جميع المواد، ومنذ الوقت الذي انتهوا فيه من الامتحانات وهم يبحثون عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد 2024 وموعد ظهورها وطريقة الاستعلام عنها هل سيكون من خلال المدرسة أم أون لاين كما جرت العادة في السنوات الماضية، وإليكم من خلال السطور القادمة من هذا المقال عبر موقع البديل الإخباري كل التفاصيل.

نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد 2024

منذ دقائق قليلة اعتمد السيد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد 2024 الفصل الدراسي الاول وذلك بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة الدكتورة هالة عبد السلام، وجاءت نسبة نجاح الطلاب في الترم الأول 75.4%، وبذلك تكون بورسعيد هي أول محافظة في الجمهورية تقوم بإعلان نتيجة الاعدادية لهذا العام، وجاءت نسب النجاح في المواد الدراسية على النحو التالي:-

اللغة العربية: نسبة نجاح الطلاب بلغ 97%.

اللغة الفرنسية: نسبة النجاح وصلت 100%.

العلوم: بلغب نسبة النجاح 83.44%.

اللغة الإنجليزية: نسبة نجاح الطلبة وصلت إلى 86%.

ومن الحدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الأول قد بلغ 13839 حضر منهم 13813 وغاب 21 طالب وطالبه فقط.

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

ويمكن الآن لجميع الطلبة والطالبات الاستعلام عن نتيجه الشهاده الاعداديه محافظه بورسعيد 2024 من خلال إتباع الخطوات التالية:-