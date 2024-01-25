HERE.. رابط حجز البطاقة الوطنية 2024 عبر موقع وزارة الداخلية العراقية moi.gov.iq

تزايدت عمليات البحث في الساعات القليلة الماضية من قبل المواطنون العراقيون عن رابط البطاقة الوطنية 2024 في العراق، ومع التزايد المستمر في أستخدام التكنولوجيا من قبل الحكومات المختلفة فأن الحكومة العراقية قد أتاحت رابط موحد لحجز البطاقة الوطنية للمواطنين في العراق بسهولة ويسر لتسهيل التقديم عليها من المنزل، ومن أهم ما يميز هذه البطاقة أنها سيتم أستخدامها في الكثير من المعاملات الحكومية، حيث أنها بطاقة هوية معتمدة في كافة المصالح الحكومية وسنتحدث عن كافة التفاصيل في السطور القليلة القادمة.

طريقة التقديم لحجز البطاقة الوطنية 2024 في العراق

قد أتاحت وزارة الداخلية العراقية رابطاً لسهولة التقديم علي بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين، وهو رابط موحد لكافة المقدمين للحجز للحصول عليها، حيث يجب علي كل مواطن يرغب في الحصول عليها أن يقوم بملئ كافة البيانات وتعبئة الأستمارة ومن ثم يقوم بارسال تلك البيانات ويقوم بحجز موعد ليستلم بطاقته الوطنية، واليكم الطريقة الصحيحة لحجز البطاقة الوطنية:

نقوم بالتوجه الي موقع وزارة الداخلية للتقديم علي البطاقة.

نقوم بملئ وتعبئة كافة البيانات المطلوبة كالأسم الأول والثاني والأخير وتاريخ الميلاد وغيرها من البيانات.

نقوم بأرافاق كافة الأوراق التي تثبت البيانات السابقة مثل بيان الولادة، أو الزواج، أو الطلاق.

نتاكد من صحة تلك البيانات قبل أرسالها.

نقوم بادخال رقم الهاتف الخاص بالمقدم.

نقوم بتحديد تاريخ أستلام البطاقة.

نقوم بالضغط علي زر حجز البطاقة الوطنية.

شروط التقديم علي حجز بطاقة الهوية الوطنية العراقية

للتقديم للحصول علي بطاقة الهوية الوطنية بالعراق عليك أن تنتبه لبعض الشروط، فأذا كانت تنطبق عليك تلك الشروط يحق لك التقديم للحصول عليها والشروط هي: