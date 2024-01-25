“هي جت ع البنزين” زيادة اسعار البنزين 2024 ….تعرف على أسعار البنزين الجديدة

يبحث عدد كبير من المواطنين خلال الساعات الأخيرة عن حقيقة خبر زيادة اسعار البنزين 2024، التي انتشر في في عدد من المواقع الالكترونية خلال الساعات الأخيرة، ليحتل الخبر قوائم محركات البحث ومن خلال هذا المقال دعونا نتعرف سوياً عن حقيقة زيادة أسعار البنزين في مصر.

زيادة اسعار البنزين 2024

حيث نشرت العديد من المواقع الالكترونية خبر زيادة أسعار البنزين 2024 ن يعد البنزين من أهم المواد التي يستخدمها الإنسان يومياً في العديد من الأمور ومنها المواصلات وخلال الساعات الأخيرة انتشر فيديو على الإنترنت يظهر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يؤكد أنه حريص على توفير حياة كريمة للمواطنين خاصة محدودي الدخل والغير قادرين على مواجهة ظروف المعيشة الصعبة، ورفض “السيسي” طلب الحكومة المقدم لزيادة أسعار البنزين حرصاً على المواطن المصري وما يعانيه خلال الفترة الأخيرة من أزمات افتصادية.

سعر لتر بنزين 80 اليوم حوالي 10 جنيهات مصري بعد تطبيق الزيادة الأخير من قبل لجنة التسعير التلقائي.

فيما بلغ سعر لتر بنزين 92 اليوم حوالي 11.5 جنيه مصري بعد تطبيق الزيادة الأخيرة .

سعر لتر البنزين 95 اليوم حوالي 12.5 جنيه مصري بعد تطبيق الزيادة.

سعر لتر الكيروسين اليوم حوالي 8.25 جنيه مصري

سعر أسطوانة بوتاجاز اليوم حوالي 70 جنيه مصري

سعر البنزين في مصر قبل زيادة الاخيرة

أما عن سعر البنزين في مصر قبل تطبيق الزيادة هو :