تردد قناة وناسة نايل سات 2024.. لمشاهدة أجمل الأغاني والأناشيد للأطفال

الكثير من أولياء الأمور يرغبون في معرفة تردد قناة وناسة نايل سات، وذلك من أجل ضبطها للأطفال والاستمتاع بها، خاصة أن وناسه من القنوات التي يحبها الكثير من الأطفال ما بين سن الثالثة والخامسة، خاصة أن محتوى القناة بشكل عام يحتوي على الأغاني والأناشيد المسلية والممتعة، وهو ما يجعل حفظ تلك الأغاني في منتهى السهولة للأطفال.

تردد قناة وناسة نايل سات

يمكنك الآن ضبط تردد قناة وناسة نايل سات الجديد من أجل الأطفال الصغار بالمنزل، خاصة أن القناة تبث الكثير من الأناشيد والأغاني المسلية، والتي تتنوع ما بين المحتوى الترفيهي، التعليمي، ومحتوى الأخلاق والتربية، وذلك من خلال القيم التالية:

على القمر الصناعي نايل سات.

على التردد 11470.

باستقطاب عمودي.

بمعادل ترميز 27500.

ومعامل تصحيح خطأ 5 /6.

بجودة الأس دي.

ويمكنك ضبط القناة من خلال الخطوات التالية:

وجه القمر الصناعي إلى النايل سات. اضغط على القائمة من جهاز التحكم. اختر الإعدادات. ثم التثبيت. قد يطلب منك كتابة كلمة السر، والتي غالبًا ما تكون 0000، أو 1111. قم باختيار الإدخال اليدوي. الآن عليك أن تقوم بإدخال كلًا من التردد المكتوب فيما سبق، وعليك اختيار كلًا من الاستقطاب، الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ كما هو موضح سابقًا. اضغط على بحث، وأخيرًا حفظ التغييرات.

أغاني قناة وناسة

كما سبق وذكرنا يحب الأطفال محتوى قناة وناسة بشدة، وتدور أغلب أغاني القناة حول لولو وأسرتها، ولدى لولو أخ أصغر يسمى ميدو، ومن خلال علاقة لولو بكل من حولها يتعلم الصغار الكثير من الأمور، مثل الاهتمام بالنظافة، أو مساعدة الأم، أو طاعة الأب، أو حب الأخوات، أو العلاقة بالأصدقاء، وما يحدث في المدرسة، وكلها موضوعات تحدث مع الأطفال ومن هنا يأتي تأثير وأهمية هذه القناة.