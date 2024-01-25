📌 “اعــرف نتيجتك” اعلان نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد اليوم السابع برقم الجلوس الترم الاول 2024 | نتيجة الصف الثالث الاعدادي ظهرت

ينتظر آلاف الطلاب والطالبات ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الفصل الدراسي الاول 2024، وذلك بعد اعتمادها رسميا بواسطة المحافظ اللواء عادل غضبان اليوم الخميس الموافق 25 يناير بنسبة نجاح بلغت نحو 75.4% في كافة المواد الاساسية، وذلك بعدما انهت جميع مراكز الكنترول عمليات التصحيح ورصد ومراجعة الدرجات، وبعد اعتماد النتيجة سيتم رفعها على رابط مديرية التربية والتعليم محافظة بورسعيد لكي يحصل عليها الطلاب بسهولة، ونقدم اليكم خلال سطور المقال موعد ظهور نتيجة الفصل الدراسي الاول.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

اعتمد محافظ بورسعيد منذ قليل نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الاعدادية بنسبة وصلت الي 75% وهي مرتفعة عن العام الماضي والتي بلغت نحو 71%، حيث تقدم للاختبارات نحو 13 الف و 839 طالب حضر منهم نحو 13 الف و 818 طالب وطالبة، ومن المقرر أن يتم الاعلان عن النتيجة خلال ساعات قليلة بعد رفعها على المواقع الالكترونية، ولا داعي للقلق او التوتر لدي الطلاب او اولياء الامور فإن نسب النجاح مرتفعة في جميع المواد، ولقد جاءت نسب النجاح في المواد الدراسية كما يلي:

اللغة العربية: نسب النجاح 97%.

الرياضيات: نسب النجاح 90%.

اللغة الانجليزية: نسب النجاح 86.68%.

العلوم: نسب النجاح 83%.

اللغة الفرنسية : نسب النجاح 100%.

الدواسات الاجتماعية: نسب النجاح 91%.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد

خلال ساعات قليلة سوف يتم الاعلان عن نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد من خلال رابط محدد للتسهيل على الطلاب، واليكم خطوات الحصول على درجات الفصل الدراسي الاول للصف الثالث الاعدادي كما يلي:

الضغط على رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد. ادخال رقم الجلوس الخاص بالطالب. النقر على عرض النتيجة،

وبذلك أعزائي الطلاب سوف تظهر النتيجة اليوم الخميس 25 يناير في خلال ساعات، وفور ظهورها سوف نوافيكم بآخر التفاصيل ونتمني لكم التوفيق والنجاح.

نتيجة الشهادة الاعدادية اليوم السابع

تم إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد بين 17 و24 يناير الحالي، حيث خضع طلاب الصف الثالث الإعدادي لنظام جديد في الامتحانات يعتمد على تقنية البابل شيت، وقد تم اختيار محافظة بورسعيد لتطبيق هذا النظام الذي يتيح تصحيح الأوراق بسرعة وفعالية، وقد ظهرت النتائج حاليا يمكنك الاستعلام بكل سهولة.