نتيجة اعدادية بور سعيد نصف العام 2024.. ظهرت نتيجة تالتة اعدادي بور سعيد بنسبة نجاح 75.4%

اعتمد الدكتور عادل الغضبان منذ قليل نتيجة الشهادة اعدادية بور سعيد للفصل الدراسي الأول بنسبة نجاح بلغت 75.4% وتعد تلك النسبة مرضية ومطمئنة بعض الشيء للطالبة والطالبات مقارنة مع الأعوام السابقة التي كانت نتيجة الاعدادية ببور سعيد أقل من ذلك بكثير، وقد حضر اعتماد النتيجة كل من الدكتورة هالة سرحان وكيل وزارة التربية والتعليم ونائب السيد المحافظ المهندس عمرو عثمان وعدد من الشخصيات القيادية الأخري، وكان عدد 13.785 ألف طالب وطالبة قد تقدموا وحضروا الامتحانات من بينهم طلاب العربية واللغات والخاصة وكان نظام الامتحان مثل العامين السابقين وهو البابل شيت والتصحيح المميكن.

نتيجة اعدادية بور سعيد نصف العام 2024

يشهد محركات بحث جوجل خلال الساعات الحالية عمليات بحث مكثفة على نتيجة اعدادية بور سعيد نصف العام من قبل طلاب الشهادة الاعدادية في جميع مدن وقري المحافظة والسادة أولياء امورهم وذلك للإستعلام على النتيجة والأطمئنان على نتيجة الترم الأول الذي يعد عامل كبير جدا ونصف طريق النجاح والإلتحاق بالثانوية العامة التي يسعي لها كل طالب وطالبة من أجل العبور منها الكليات التي يحلمون بها كالطب والهندسة والإعلام والاثار واقتصاد وعلوم سياسية وغيرها من الجامعات المختلفة.

لينك نتيجة تالتة اعدادي بور سعيد

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