بعد تصدره الترند .. اصنعيه بنفسك في البيت طريقة عمل طاجن السعادة “طاجن الشوكولاتة” بأسرار أشهر الشيفات بمكونات من مطبخك فرحي جوزك وولادك

طاجن السعادة هي جملة ترددت على مسامعنا خلال الفترة القليلة الماضية ونجد أنها أحد أهم أنواع الحلوى اللذيذة، والتي تعتبر ابتكارا جديدا من نوعه وقد يطلق عليه البعض أيضا طاجن الشوكولاتة، وهو من أنواع الحلوى الشرقية، وقد تفنن الكثير من الأشخاص في طرق إعداده، وبعد أن تصدر الترند، نذكر لكم أسهل طريقة لعمل طاجن السعادة لتجربة ممتعة في وصفة من الحلو المميز، مع الشعور بالسعادة واللذة في كل ملعقة يتم تناولها تابعونا للتفاصيل.

مكونات عمل طاجن السعادة

حتى نكون قادرين على عمل طاجن السعادة علينا أن نقوم بتحضير بعض المكونات البسيطة والموجودة في منازلنا وقد جاءت على النحو التالي:

عدد كوب من الدقيق.

عدد نصف كوب من السكر.

عدد نصف كوب من الزيت.

عدد نصف كوب من اللبن.

عدد 2 بيضة.

فانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ملعقة من الكاكاو الخام.

شوكولاتة مقطعة قطع صغيرة للتزيين.

مقادير عمل صوص الشوكولاتة

كوب كبير من الشوكولاتة.

مقدار ملعقتان من القشدة.

مقدار ملعقتان من عسل النحل.

نصف كوب من اللبن.

مقدار ملعقتان من الشوكولاتة القابلة للدهن.

طريقة عمل طاجن السعادة

بعد أن تعرفنا على مقادير طاجن السعادة نتعرف الآن على الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه المقادير لعمل الطاجن وقد جاءت كالتالي: