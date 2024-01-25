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بعد تصدره الترند .. اصنعيه بنفسك في البيت طريقة عمل طاجن السعادة “طاجن الشوكولاتة” بأسرار أشهر الشيفات بمكونات من مطبخك فرحي جوزك وولادك
طاجن السعادة هي جملة ترددت على مسامعنا خلال الفترة القليلة الماضية ونجد أنها أحد أهم أنواع الحلوى اللذيذة، والتي تعتبر ابتكارا جديدا من نوعه وقد يطلق عليه البعض أيضا طاجن الشوكولاتة، وهو من أنواع الحلوى الشرقية، وقد تفنن الكثير من الأشخاص في طرق إعداده، وبعد أن تصدر الترند، نذكر لكم أسهل طريقة لعمل طاجن السعادة لتجربة ممتعة في وصفة من الحلو المميز، مع الشعور بالسعادة واللذة في كل ملعقة يتم تناولها تابعونا للتفاصيل.
مكونات عمل طاجن السعادة
حتى نكون قادرين على عمل طاجن السعادة علينا أن نقوم بتحضير بعض المكونات البسيطة والموجودة في منازلنا وقد جاءت على النحو التالي:
- عدد كوب من الدقيق.
- عدد نصف كوب من السكر.
- عدد نصف كوب من الزيت.
- عدد نصف كوب من اللبن.
- عدد 2 بيضة.
- فانيليا.
- ملعقة من البيكنج بودر.
- ملعقة من الكاكاو الخام.
- شوكولاتة مقطعة قطع صغيرة للتزيين.
مقادير عمل صوص الشوكولاتة
- كوب كبير من الشوكولاتة.
- مقدار ملعقتان من القشدة.
- مقدار ملعقتان من عسل النحل.
- نصف كوب من اللبن.
- مقدار ملعقتان من الشوكولاتة القابلة للدهن.
طريقة عمل طاجن السعادة
بعد أن تعرفنا على مقادير طاجن السعادة نتعرف الآن على الطريقة الصحيحة لاستخدام هذه المقادير لعمل الطاجن وقد جاءت كالتالي:
- الخطوة الأولى نقوم فيها بإحضار وعاء نظيف يوضع فيه كلا من الزيت والسكر والبيض والفانيليا واللبن، ويتم مزج هذه المكونات معا باستخدام المضرب اليدوي حتى يختلطوا تماما دون أي تكتلات.
- الخطوة الثانية يتم إحضار وعاء آخر ويوضع فيه البيكنج بودر بالإضافة إلى الدقيق المنخول مسبقا والكاكاو الخام ويتم خلط المكونات الجافة إلى أن تتجانس.
- الخطوة الثالثة نقوم بوضع المكونات الجافة على الخليط السائل ويتم الخفق حتى نحصل على قوام مناسب وتلك هي عجينة الكيكة.
- الخطوة الرابعة نحضر فيها طواجن صغيرة ويتم دهنها بفرشاة من الزيت ومن ثم يتم توزيع الخليط في الطواجن بالتساوي، ويتم إدخالها الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 25 دقيقة لتمام النضج والاختبار يكون بوضع أعواد الشيش طاووق إذا خرجت نظيفة فقد تم نضج.
- الخطوة الخامسة نقوم فيها بعمل صوص الشوكولاتة بإحضار حمام من الماء الساخن ويوضع فيه وعاء يحتوي على مقدار الشوكولاتة الذي سبق وأشرنا إليه حتى تذوب تماما، ومن ثم نقوم بإضافة القشطة وعسل النحل و الشوكولاتة القابلة للدهن على الصوص، ويتم تقليب المكونات معا حتى تمتزج.
- الخطوة الأخيرة يتم فيها توزيع صوص الشوكولاتة الذي قمنا بتحضيره على الطواجن بالتساوي مع تزيين الطاجن من الأعلى باستخدام قطع من الشوكولاتة وبعض المكسرات وبالهناء والشفاء.