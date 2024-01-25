رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2024 ترم أول برقم الجلوس عبر service.portsaid.gov.eg

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2024، اعتمد اللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد نتيجة الصف الثالث الاعدادي الترم الأول للعام الدراسي الحالي 2023/2024، وذلك بعد انتهاء مديرية التربية والتعليم برئاسة دكتور/ هبة عبد السلام وكيل الوزارة من كافة الإجراءات الخاصة بالنتيجة وبعد أن انتهت كنترولات التصحيح في المحافظة من تصحيح جميع المواد الدراسية، وبذلك فأصبحت محافظة بورسعيد هي أول محافظة تطلق رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2024 في الجمهورية.

رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2024

نشرت الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد فيديو لإعتماد اللواء عادل الغضبان لنتيجة الشهادة الاعدادية وكذلك نشرت رابط استعلام نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بور سعيد 2023-2024 الفصل الدراسي الأول حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعلام عن النتيجة وذلك من خلال خطوات بسيطة جداً كالآتي:-

الدخول مباشرة على موقع مديرية التربية والتعليم أو موقع نتيجة نت .

أو . تسجيل رقم الجلوس الخاص بالطالب بشكل صحيح في المكان المخصص.

الضغط على كلمة بحث أو استعلام.

ثواني قليلة وتظهر نتائج الطالب في جميع المواد الدراسية والمجموع النهائي.

نتيجة الصف الثالث الاعدادي محافظة بور سعيد ترم أول

جاءت نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة بورسعيد 75.4% وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأعوام الماضية، وكان عدد المتقدمين للامتحانات قد بلغ 13839 طالب وطالبه، حضر من هذا العدد نحو 13813 طالب وطالبه وبلغ الغياب نحو 21 طالب وطالبه، بينما بلغ عدد الطلاب المنازل 2000 طالب وطالبه، والدمج 319 طالب وطالبه، كما حددت مديرية التربية والتعليم نسب نجاح الطلاب في بعض المواد حيث بلغت نسبة النجاح في اللغة العربية 97%، واللغة الإنجليزية 86%، والفرنسية 100%، والعلوم 83.4%، خالص أمنياتنا بالنجاح لجميع الطلاب.