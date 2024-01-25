عاجل ظهرت الان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد بعد اعتمادها بنسبة نجاح 75% عبر رابط البوابة الالكترونية 

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة بورسعيد سعيد الترم الأول للعام الدراسي 2024، حيث اعتمد منذ قليل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، حيث بلغت نسبة النجاح في امتحان الشهادة الإعدادية في محافظة بورسعيد لهذا العام 75.04% ، وذلك عقب الانتهاء من عمليات التصحيح ورصد الدرجات والمرجعات النهائية، حيث يتمكن الان جميع طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية فى محافظة بور سعيد من الدخول عبر موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة التعليم الأساسي للوزارة ومعرفة نتائجهم ،ومن خلال التقرير التالى نقوم بتقديم جميع المعلومات الخاصة بنتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد من اجل المساهمة فى مساعدة الطلاب وأولياء الأمور في عملية الحصول على نتائجهم.

نتيجة الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد 2024:

اكد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد أن نسبة النجاح تُعتبر مُشجعة وتعكس الجهود المبذولة من قبل الطلاب والمعلمين في المحافظة وتعتبر هذه النتيجة مؤشرًا إيجابيًا على جودة التعليم في المحافظة وعلى استعداد الطلاب للمرحلة الثانوية، و من المهم أن نشجع الطلاب على الاستمرار في تحقيق التفوق والتطور الأكاديمي، مشيرا الى أن إعلان النتائج في مرحلة مبكرة من العملية مناسبة هامة، حيث يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من الاستعداد للمرحلة التالية واتخاذ الخطوات اللازمة لتحسين الأداء في حالة الحاجة كما يعكس هذا الإعلان التزام السلطات التعليمية فى محافظة بورسعيد بتوفير المعلومات في الوقت المناسب وتحقيق الشفافية في عملية التقييم والتصحيح.

رابط نتائج الشهادة الإعدادية فى محافظة بورسعيد 2024:

من خلال الرابط التالي تسطيع الحصول على نتائج الصف الثالث الإعدادي ترم أول بمحافظة بورسعيد، عن طريق الخطوات البسيطة التالية: