تحميل ببجي موبايل شنو شحن شدات ببجي موبايل بحجم صغير 2024
اقبل العديد من اللاعبون لمعرفة طريقة شحن شدات لعبة ببجي موبايل خاصةً بعد تحديث العام الجديد 2024، Player underground يحتفل بالعام الجديد عن طريق توفير الشركة لأساليب متعددة لشحن شدات للعبة ببجي موبايل بطريقة شرعية ومضمونة دون الدخول في العديد من الإعلانات التمويهية.
طريقة شحن لعبة شدات ببجي موبايل
بعد القيام بالعديد من عمليات البحث، كان الأولية لعمليات شحن شدات لعبة ببجي موبايل من خلال موقع اللعبة الرسمي والرئيسي، وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات الرسمية واستغلال افضل العروض والخصومات بمناسبة بداية العام الجديد.
- التأكد من اتصال الهاتف الخاص بك بالإنترنت
- الدخول إلي موقع اللعبة الرسمي الأصلي
- تسجيل الحساب الخاص بك من username و password
- بعد تسجيل الدخول بحساب موقع التواصل الاجتماعي الخاص بك
- قم بإدخال ID تعريف اللاعب الخاص بك.
- ابحث عن خانة شحن شدات لعبة ببجي موبايل
- اختيار الباقة المناسبة لك.
- تسجيل بطاقة الشراء الخاصة لإتمام عملية الدفع
- إتمام عملية الدفع بنجاح واستلام UC من داخل اللعبة
تحديثات لعبة ببجي موبايل 2025
بعد بداية العام الجديد اقبل العديد من اللاعبين لإعادة بدء فتح اللعبة بعد أن كانت محتلة المركز الأول في ألعاب الموبايل في عام 2019، واليوم تعود ببجي موبايل بقوة بالكثير من التحديثات واسكنات مجانية والعديد من جلود السيارات وكذلك هدايا weapon skins، وغيرها من المفاجاءت الجديدة في بداية العام الجديد عام 2024.
طريقة تحميل لعبة PUBG mobile علي الاندرويد
لا يوجد غير طريقة واحدة وبسيطة لتحميل اللعبة من خلال الخطوات الأتية:
- فتح متجر بلاي من هواتف android أو iPhone
- الذهاب لخانة البحث وكتابة اسم اللعبة باللغة الانجليزية
- الضغط علي كلمة install pubg mobile
- الانتظار حتي يتم تثبيت اللعبة مع التأكد من قوة اتصال الهاتف بإنترنت قوي.