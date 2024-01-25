“نتيجتك عندنــا” اليوم السابع نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد برقم الجلوس الترم الاول 2024 بعد اعتمادها من المحافظ

منذ قليل اُعلنت نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد بعد اعتمادها من المحافظ اللواء عادل الغضبان بنسبة نجاح بلغت 75.4% بعد انتهاء الاختبارات بالأمس، حيث ادي الطلاب الاختبارات في الفترة بين 17 يناير حتى الاربعاء 24 يناير وتم اعتماد النتيجة قبل أقل من يوم، حيث انها كافة مراكز الكنترول من تصحيح البابل شيت الكترونيا وتم مراجعة ورصد الدرجات وجاري حاليا رفعها عبر موقع مديرية التربية والتعليم التابع للمحافظة حتى يحصل عليها كل طالب بسهولة، ونقدم اليكم عبر موقعنا البديل موعد ظهور النتيجة فتابعوا معنا.

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد الترم الاول

لقد تم اعتماد النتيجة صباح اليوم الخميس 25 يناير من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بنسبة نجاح بلغت 75.4% والتي تفوقت على العام الماضي والتي بلغت نحو 71%، ولذلك تسود حالة من القلق والتوتر لدى الطلاب والاهالي بعد اعتماد النتيجة ولكن معدلات النجاح مرتفعة في مختلف المواد الدراسية، ولقد تقدم للامتحانات نحو 13 الف و 785 طالب وطالبة موزعين على 69 لجنة، وأدي الطلاب اختبارات الفصل الدراسي الاول لاول مرة بنظام الاختبار من متعدد (البابل شيت) مع اعتماد التصحيح المميكن ، ويتساءل الطلاب عن موعد ظهور النتيجة فإنه من المقرر ان تكون اليوم خلال ساعات قليلة عبر الرابط الرسمي المعلن من المديرية.

الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2024 محافظة بورسعيد

سوف تقوم مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد الاعلان عن النتيجة عبر موقعها الرسمي اليوم قبل ظهورها بالمدارس مطلع الاسبوع القادم، وللحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة بورسعيد يمكن اتباع الخطوات التالية: