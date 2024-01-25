ادخل شوف نتيجتك.. ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة بورسعيد بعد قليل 2024

وفقًا للبحث المتزايد من قبل العديد من الأشخاص عن كيفية الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية وخاصة بعد الانتهاء من تأدية الامتحانات الخاصة بهم، ولذلك قد قامت محافظة بور سعيد بإصدار بعض التصريحات الخاصة بأنه سوف يتم اعتماد النتيجة بالنسبة للشهادة الإعدادية في اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024 وتعتبر كونها أول المحافظات، وذلك على مستوى جمهورية مصر العربية تعلن عن إصدار النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية كما أنها قد قامت بذلك في العام الماضي بالإعلان كونها أول محافظة عن نتيجة الشهادة الإعدادية، وسوف نتناول في مقالنا كافة التفاصيل الخاصة بذلك بالتوضيح والدقة.

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد

قد قامت الجهات المختصة في بورسعيد إصدار البيان الخاص بأنه سوف يتم اعتماد النتيجة الخاصة بالشهادة الإعدادية بالنسبة للفصل الدراسي الأول، وذلك في تمام الساعة 12:00 ظهراً في يوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير 2024 كما أنه سوف يتم الإعلان عن نسبة النجاح المختصة في الشهادة الإعدادية للترم الأول، وقد تم التوضيح بكيفية الاستعلام عن نتيجة الطلاب والطالبات بشكل إلكتروني مباشرة، كمل يمكنك معرفة نتيجتك الآن من خلال هذا الرابــــــــط.

التفاصيل المختصة بتأدية الامتحانات

قد قام الطلاب والطالبات بإجراء الاختبارات المختصة بالفصل الدراسي الأول في بورسعيد بداية من اليوم الموافق 17 من شهر يناير الجاري حتى اليوم الموافق 24 من نفس الشهر وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، لتصحيح أوراق الامتحانات في الحال بعد الانتهاء مباشرة من تأدية الامتحانات، لقد تم انتهاء كافة الإجراءات المتخذة بتجميع الدرجات، وتحضير الكشوف المختصة بالنتائج، وسوف يتم اعتماد النتيجة اليوم الخميس الموافق 25 من شهر يناير، وذلك بحضور الوكيل الخاص لوزارة التربية والتعليم في محافظة بورسعيد، ويمكن لجميع الطلاب سهولة الاستعلام عن النتائج في الحال عبر الإنترنت مباشرة