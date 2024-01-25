أمطار وسحب رعدية.. نشرة أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس في السعودية 13-07-1445 هـ

حسب التوقعات الجوية للمركز الوطني للأرصاد في السعودية اليوم الخميس 13-07-1445 هـ الموافق 25 يناير 2024م، فمن المتوقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، وقد تمتد هذه الأمطار والرياح إلى أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما لا يستبعد تساقط بعض من الثلوج الخفيفة على مرتفعات علقان، الظهر، جبل اللوز.

حالة الطقس في البحر الأحمر والخليج العربي اليوم الموافق 25 يناير 2024م

في البحر الأحمر الرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وتصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب، أما ارتفاع الموج فهو يتراوح بين متر ونصف إلى مترين ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، وبين متر إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، ويصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب وحالة البحر يكون متوسط الموج إلى مائج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج باتجاه مضيق باب المندب.

أما حالة الطقس في الخليج العربي فالرياح السطحية تكون شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 12-34 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج يتراوح من نصف متر إلى متر وحالة البحر خفيف الموج.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المدن السعودية اليوم الخميس 13-07-1445 هـ

فيما يلي درجات الحرارة العظمى والصغرى بالدرجة المئوية والظواهر الجوية في بعض المدن السعوديةليوم الخميس 25-1-2024 م: