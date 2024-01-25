نتيجة نت.. استخراج نتيجة الشهادة الإعدادية ببورسعيد 2024 برقم الجلوس عبر موقع وزارة التربية والتعليم

اليوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، اعتمد محافظ بورسعيد اللواء عادل الغضبان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 للفصل الدراسي الأول، بالإضافة إلى حضور الدكتورة هالة عبد السلام بنسبة نجاح75.4% في كافة المهارات التعليمية الأساسية بالمرحلة الإعدادية، حيث قال وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة بورسعيد أنهوا الامتحانات يوم الأربعاء الموافق 24 يناير 2024، وتم تصحيح ومراجعة الامتحانات بنظام بابل شيت للعام الثالث على التوالي.

نتيجة الشهادة الإعدادية في بورسعيد 2024

في المؤتمر الصحفي أشار اللواء عادل الغضبان، أن عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي 13785 طالبا وطالبة، موزعين على 69 لجنة امتحانية عامة، حيث إن نسبة النجاح لهذا العام أعلى من نسبة النجاح العام الماضي بنسبة 3.5 %.

توزيع درجات الشهادة الإعدادية 2024

في محافظة بورسعيد قام مديرة التربية والتعليم بتوزيع درجات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول لكافة المواد الدراسية لهذه المرحلة بإجمالي 140 كالتالي:

مادة اللغة العربية: 40 درجة.

مادة اللغة الإنجليزية: 30 درجة.

مادة الدراسات: 20 درجة.

مادة الرياضيات: 30 درجة.

مادة العلوم: 20 درجة.

المجموع الكلي: 140 درجة.

رابط نتائج الاعدادية بمحافظة بورسعيد

بدأت طلاب الصف الثالث الإعدادي فور انتهاء الامتحانات بالبحث عبر محركات التواصل الاجتماعي عن موعد ظهور النتيجة، وذلك يرجع نتيجة لاهتمامهم الكبير بتحديد انتقالهم إلى مرحلة الثانوية العامة أو مرحلة الثانوي الفني، للاستعلام عن النتيجة يجب معرفة رابط النتائج واتباع الخطوات التالية: